Путін посмертно нагородив вбитого воєнкора Татарського "орденом мужності"

Путін посмертно нагородив вбитого воєнкора Татарського "орденом мужності"
Фото: Facebook

Президент Росії Володимир Путін посмертно нагородив вбитого воєнкора Владлена Татарського "орденом мужності", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив російський РБК із посиланням на указ Путіна.

Згідно з указом, воєнкора Максима Фоміна нагороджують "за мужність та відвагу, проявлену під час виконання професійного боргу".

Передісторія: 

  • 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.
  • Російські силовики нібито затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського, але ЗМІ повідомили, що її ще розшукують.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
  • Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.

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