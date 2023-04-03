Путін посмертно нагородив вбитого воєнкора Татарського "орденом мужності"

Президент Росії Володимир Путін посмертно нагородив вбитого воєнкора Владлена Татарського "орденом мужності", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив російський РБК із посиланням на указ Путіна.

Згідно з указом, воєнкора Максима Фоміна нагороджують "за мужність та відвагу, проявлену під час виконання професійного боргу".

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