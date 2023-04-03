Путін посмертно нагородив вбитого воєнкора Татарського "орденом мужності"
Президент Росії Володимир Путін посмертно нагородив вбитого воєнкора Владлена Татарського "орденом мужності", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив російський РБК із посиланням на указ Путіна.
Згідно з указом, воєнкора Максима Фоміна нагороджують "за мужність та відвагу, проявлену під час виконання професійного боргу".
Передісторія:
- 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.
- Російські силовики нібито затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського, але ЗМІ повідомили, що її ще розшукують.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
- Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.