РосСМИ: Появилось видео последних секунд перед ликвидацией Татарского

Российские СМИ распространяют видео, на котором видно, что происходило перед и после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого ликвидирован пропагандист Владлен Татарский, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на посетителя кафе, который обнародовал видео.

На видео Татарский называет Дарью Трепову, которую обвиняют в его убийстве, Настей, дарит выступающему бюст и садится неподалеку от него. Вскоре раздается взрыв.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова посетителя кафе, между вручением бюста и взрывом Татарский успел начать отвечать на другие вопросы и между этими событиями прошло около пяти минут. Автор вырезал этот момент.

Следующий фрагмент видео снят после взрыва. На нем видно, как Трепова выходит из кафе и останавливается у входа.

З'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського – росЗМІ pic.twitter.com/afN4OMjaYC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 3, 2023

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