РосСМИ: Появилось видео последних секунд перед ликвидацией Татарского
Российские СМИ распространяют видео, на котором видно, что происходило перед и после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого ликвидирован пропагандист Владлен Татарский, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на посетителя кафе, который обнародовал видео.
На видео Татарский называет Дарью Трепову, которую обвиняют в его убийстве, Настей, дарит выступающему бюст и садится неподалеку от него. Вскоре раздается взрыв.
Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на слова посетителя кафе, между вручением бюста и взрывом Татарский успел начать отвечать на другие вопросы и между этими событиями прошло около пяти минут. Автор вырезал этот момент.
Следующий фрагмент видео снят после взрыва. На нем видно, как Трепова выходит из кафе и останавливается у входа.
Предыстория:
- 2 апреля в центре российского города Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, – был убит "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.
- Российские силовики якобы задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского, но СМИ сообщили, что ее еще разыскивают.
- Аналитики американского Института изучения войны предположили, что к ликвидации Татарского могут быть причастны силы внутри РФ и это может быть "предупреждением" Пригожину.
- Национальный антитеррористический комитет России обвинил украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя "военкором" Владленом Татарским.