РосЗМІ: З'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського

Російські ЗМІ поширюють відео, на якому видно, що відбувалося перед та після вибуху у кафе в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого ліквідовано пропагандиста Владлена Татарського, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє РБК із посиланням на відвідувача кафе, який оприлюднив відео.

На відео Татарський називає Дар'ю Трепову, яку підозрюють у його вбивстві, Настею, та дарує виступаючому бюст і сідає неподалік від нього. Незабаром пролунає вибух.

Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на слова відвідувача кафе, між врученням погруддя та вибухом Татарський встиг почати відповідати на інші запитання і між цими подіями минуло близько п'яти хвилин. Автор вирізав цей момент.

Наступний фрагмент відео знято після вибуху. На ньому видно, як Трепова виходить із кафе і зупиняється біля входу.

З'явилося відео останніх секунд перед ліквідацією Татарського – росЗМІ pic.twitter.com/afN4OMjaYC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 3, 2023

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