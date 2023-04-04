Кириленко: В Краматорске произошел прорыв дамбы, затопило около 260 домов

Кириленко: В Краматорске произошел прорыв дамбы, затопило около 260 домов
Фото: Facebook

Во вторник, 4 апреля, в поселке Краматорской территориальной громады (Донецкая область) произошел неконтролируемый сброс воды. Из-за этого затопило около 260 домов в Краматорске, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Около 260 домов на 30 улицах подтоплены в Краматорске. Это оперативная информация по чрезвычайному происшествию, произошедшему в поселке Краматорской территориальной громады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Кириленко добавил, что вода продолжает прибывать.

339108094_743856537230249_38058754700402

339104850_5857858190978885_7942500829534

339135729_236932435398565_40992314715668
"Создаем бетонное заграждение и расчищаем русло тамошней реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов к временному жилью. О ходе событий буду сообщать дополнительно", - добавил Кириленко.

Ранее о прорыве дамбы сообщал глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Как сообщалось, в Карпатах резко усилился мороз. На высокогорье температура воздуха опустилась до -12 градусов.

Новости

Популярные темы форума

analytics