Кириленко: У Краматорську стався прорив дамби, затопило близько 260 будинків

У вівторок, 4 квітня, у селищі Краматорської територіальної громади (Донецька область) трапилось неконтрольоване скидання води. Через це затопило майже 260 будинків у Краматорську, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено у Краматорську. Це оперативна інформація по надзвичайній події, яка сталася у селищі Краматорської територіальної громади" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води. Кириленко додав, що вода продовжує прибувати.

"Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла. Про перебіг подій повідомлятиму додатково" , - додав Кириленко.

Раніше про прорив дамби повідомляв глава Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Як повідомлялось, у Карпатах різко посилився мороз. На високогір'ї температура повітря опустилася до -12 градусів.