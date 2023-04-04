Кириленко: У Краматорську стався прорив дамби, затопило близько 260 будинків

Кириленко: У Краматорську стався прорив дамби, затопило близько 260 будинків
Фото: Facebook

У вівторок, 4 квітня, у селищі Краматорської територіальної громади (Донецька область) трапилось неконтрольоване скидання води. Через це затопило майже 260 будинків у Краматорську, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено у Краматорську. Це оперативна інформація по надзвичайній події, яка сталася у селищі Краматорської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води. Кириленко додав, що вода продовжує прибувати.

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"Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла. Про перебіг подій повідомлятиму додатково", - додав Кириленко.

Раніше про прорив дамби повідомляв глава Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Як повідомлялось, у Карпатах різко посилився мороз. На високогір'ї температура повітря опустилася до -12 градусів.

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