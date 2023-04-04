Bloomberg: Юань стал самой торгуемой валютой в России, вытеснив доллар

Китайский юань заменил доллар как самая торгуемая валюта в России, сообщает Новое время.

Китайский юань заменил доллар США в качестве самой продаваемой валюты в России через год после вторжения РФ в Украину, пишет Bloomberg.

По данным отчетов Московской биржи, юань впервые превысил доллар по месячному объему торгов в феврале, а в марте эта разница стала еще более заметной.

При этом, до вторжения РФ в Украину объем торгов юанем на российском рынке был незначительным.

"Это изменение произошло после того, как в этом году дополнительные санкции коснулись тех немногих российских банков, которые сохранили возможность осуществлять трансграничные переводы в долларах и других валютах стран" , — отмечает агентство.

Как пишет агентство, широкомасштабные санкции, направленные против российской финансовой системы, заставили Кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, которые отказались присоединиться к любым ограничениям.

Отмечается, что в начале этого года Минфин РФ перевел свои рыночные операции в юань вместо доллара и разработал новую структуру Фонда национального благосостояния. Она предусматривает, что 60% активов Фонда будет содержаться в юанях.

Также ЦБ РФ регулярно призывает компании и граждан переводить свои активы в рубли или «дружественные» валюты, чтобы избежать риска их блокировки или замораживания.

Несмотря на это, доллар до сих пор остается самой популярной валютой на российском рынке, лишь изредка уступая юаню по объемам операций в отдельные торговые дни, согласно биржевым данным, собранным Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Россия хранит свою экспортную прибыль в небанковской организации Национальный клиринговый центр и конвертирует ее в юани.

Осенью прошлого года сообщалось, что власти РФ рассматривают план покупки в этом году $70 млрд в юанях и других валютах других «дружественных» стран, чтобы замедлить рост курса рубля.