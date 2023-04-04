Bloomberg: Юань став найбільш торгованою валютою в Росії, витіснивши долар

Китайський юань замінив долар як найбільш торгована валюта в Росії, повідомляє Новое время.

Китайський юань замінив долар США як найбільш продається валюта в Росії через рік після вторгнення РФ в Україну, пише Bloomberg.

За даними звітів Московської біржі, юань вперше перевищив долар за місячним обсягом торгів у лютому, а в березні ця різниця стала ще помітнішою.

При цьому до вторгнення РФ в Україну обсяг торгів юанем на російському ринку був незначним.

" Ця зміна відбулася після того, як цього року додаткові санкції торкнулися тих небагатьох російських банків, які зберегли можливість здійснювати транскордонні перекази в доларах та інших валютах країн" , - зазначає агентство.

Як пише агентство, широкомасштабні санкції, спрямовані проти російської фінансової системи, змусили Кремль та російські компанії перевести свої зовнішньоторговельні операції з долара та євро на валюти країн, які відмовилися приєднатися до будь-яких обмежень.

Зазначається, що на початку цього року Мінфін РФ перевів свої ринкові операції в юань замість долара та розробив нову структуру Фонду національного добробуту. Вона передбачає, що 60% активів Фонду будуть утримуватися в юанях.

Також ЦБ РФ регулярно закликає компанії та громадян переводити свої активи в рублі або « дружні» валюти, щоб уникнути ризику їхнього блокування або заморожування.

Незважаючи на це, долар досі залишається найпопулярнішою валютою на російському ринку, лише зрідка поступаючись юаню за обсягами операцій в окремі торгові дні, згідно з біржовими даними, зібраними Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що Росія зберігає свій експортний прибуток у небанківській організації Національний кліринговий центр і конвертує його в юані.

Восени минулого року повідомлялося, що влада РФ розглядає план купівлі цього року $70 млрд у юанях та інших валютах. « Дружніх» країн, щоб уповільнити зростання курсу рубля.