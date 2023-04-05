Traders Union обновили Рейтинг лучших Форекс брокеров Украины

Мир Форекс для трейдера всегда начинается с брокера. Выбор брокера – один из самых ответственных шагов перед тем, как открыть для себя международный валютный рынок. Именно от брокера будет зависеть, какие торговые инструменты будут доступны трейдеру, какие возможности он сможет использовать, насколько удобно будет пополнять депозит и выводить средства, а также насколько надежно эти средства будут сохранены. Следовательно, и торговый успех трейдера, хотя и будет зависеть от его собственных исследований и решений, связан с выбором надежного брокера напрямую.

Финансовые аналитики Международного объединения Форекс-трейдеров Traders Union (TU) обновили рейтинг Форекс брокеров в Украине Рейтинг был обновлен на основе различных критериев, включая репутацию компании, уровень обслуживания клиентов, специальные условия для трейдеров и многое другое. Новый рейтинг включает в себя двадцать лучших форекс брокеров в Украине, которые предоставляют качественные финансовые услуги для своих клиентов.

Пятерка лидеров по мнению Traders Union

Почетные ТОП-5 позиций в рейтинге достались следующим компаниям:

RoboForex. Основанный в 2009 году на Кипре, брокер предлагает уникальные технологии для торговли, в частности, копирование торговых стратегий, что позволяет клиентам копировать успешные торговые решения других трейдеров.

Tickmill. Работает с высокой скоростью выполнения торгов, что позволяет снизить риски и получить максимальную прибыльность.

IC Markets. Известен благодаря своей надежности и репутации на международном рынке, а также доступу к различным финансовым инструментам.

Forex4You. Компания обеспечивает своим клиентам широкий выбор торговых инструментов и конкурентных условий для успешной торговли на международном рынке Форекс и криптовалют.

AMarkets. Попал в рейтинг благодаря выгодным торговым условиям, низким комиссиям и спредам и оперативной поддержки клиентов со всех стран мира.

Особенности Форекс-трейдинга в Украине

Как видим, эти брокеры не являются отечественными компаниями, однако учитывают потребности украинского пользователя и особенности Форекс-трейдинга в Украине, а также лицензированы для работы на территории этого государства. Финансовые аналитики Traders Union отмечают, что в Украине Форекс работает с определенными особенностями, а именно:

Регулирование: Форекс-трейдинг в Украине регулируется Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, что обеспечивает высокий уровень безопасности для инвесторов и трейдеров.

Лицензирование: Для осуществления деятельности на рынке Форекс в Украине брокеру нужно получить лицензию от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Ограничение: Украинские резиденты могут осуществлять торговлю на Форекс-рынке с использованием гривны или иностранных валют, получивших статус платежного средства в Украине. Кроме того, украинские резиденты не могут открывать счета за границей для торговли на рынке Форекс.

Все эти особенности учтены в работе перечисленных Форекс-брокеров. Отдельно Traders Union советуют украинскому пользователю обратить внимание на брокера Либертекс, отзывы и описание компании представлены на официальном сайте Объединения. Libertex имеет богатый опыт работы с клиентами в Украине и предлагает украинскую техническую поддержку, а также возможность осуществлять операции с использованием украинской гривны.