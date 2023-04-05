Traders Union оновили Рейтинг найкращих Форекс брокерів України

Світ Форекс для трейдера завжди починається з брокера. Вибір брокера — один з найвідповідальніших кроків перед тим, як відкрити для себе міжнародний валютний ринок. Саме від брокера залежатиме, які торгівельні інструменти будуть доступні трейдеру, які можливості він зможе використовувати, наскільки зручно йому буде поповнювати депозит та виводити кошти, а також — наскільки надійно ці кошти будуть ﻿збережені. Отже і торговий успіх трейдера, хоча й залежатиме від його власних досліджень та рішень, пов’язаний з вибором надійного брокера напряму.

Фінансові аналітики Міжнародного об’єднання Форекс-трейдерів Traders Union (TU) оновили рейтинг Форекс брокерів в Україні. Рейтинг був оновлений на основі різних критеріїв, включаючи репутацію компанії, рівень обслуговування клієнтів, спеціальні умови для трейдерів та багато іншого. Новий рейтинг містить двадцять найкращих форекс брокерів в Україні, які надають якісні фінансові послуги для своїх клієнтів.

П’ятірка лідерів на думку Traders Union

Почесні ТОП-5 позицій у рейтингу дісталися наступним компаніям:

RoboForex. Заснований в 2009 році на Кіпрі, брокерпропонує унікальні технології для торгівлі, зокрема копіювання торгівельних стратегій, що дозволяє клієнтам копіювати успішні торгівельні рішення інших трейдерів.

Tickmill. Працює з високою швидкістю виконання торгів, що дозволяє зменшити ризики та отримати максимальну прибутковість.

IC Markets. Відомий завдяки своїй надійності та репутації на міжнародному ринку, а також доступу до різноманітних фінансових інструментів

Forex4You. Компанія забезпечує своїм клієнтам широкий вибір торгівельних інструментів та конкурентні умови для успішної торгівлі на міжнародному ринку Форекс та криптовалют.

AMarkets. Потрапив в рейтинг завдяки вигідним торговим умовам, низьким комісіям та спредам та оперативній підтримці клієнтів з усіх країн світу.

Особливості Форекс-трейдингу в Україні

Як бачимо, ці брокери не є власне вітчизняними компаніями, проте враховують потреби українського користувача та особливості Форекс-трейдингу в Україні, а також ліцензовані для роботи на теренах цієї держави. Фінансові аналітики Traders Union зазначають, що в Україні Форекс працює з певними особливостями, а саме:

Регулювання: Форекс-трейдинг в Україні регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що забезпечує високий рівень безпеки для інвесторів та трейдерів.

Ліцензування: Для здійснення діяльності на Форекс-ринку в Україні брокеру потрібно отримати ліцензію від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Обмеження: Українські резиденти можуть здійснювати торгівлю на Форекс-ринку з використанням гривні або іноземних валют, які отримали статус платіжного засобу в Україні. Крім того, українські резиденти не можуть відкривати рахунки за кордоном для торгівлі на Форекс-ринку.

Всі ці особливості враховані в роботі перерахованих вище брокерів. Окремо Traders Union радять українському користувачеві звернути увагу на брокера Лібертекс, відгуки та опис компанї представлено на офіційному сайті Об’єднання. Libertex має багатий досвід роботи з клієнтами в Україні та пропонує українською технічну підтримку, а також можливість здійснювати операції з використанням української гривні.