Лавров заявил про "горячую" фазу войны между Россией и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и США якобы находятся в горячей фазе войны, сообщает Деловая столица.

Так он ответил на вопрос российского пропагандиста, который просил прокомментировать соответствующее заявление представителя МИД РФ.

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего и американская администрация каждый раз грозится все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять. Но отношения, я считаю, нужно поддерживать" , – сказал Лавров.

Как сообщалось, ранее Сергей Лавров заявил, что Россия определится со своей позицией в отношениях со странами Запада, когда там "протрезвеют".