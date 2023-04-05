Лавров заявив про "гарячу" фазу війни між Росією та США
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія та США нібито перебувають у гарячій фазі війни, повідомляє Ділова столиця.
Так він відповів на запитання російського пропагандиста, який просив прокоментувати відповідну заяву представника МЗС РФ.
"Ми справді перебуваємо в гарячій фазі війни, тому що воюють українські нацисти американською зброєю насамперед і американська адміністрація щоразу погрожує дедалі більше далекобійних і смертоносних систем постачати. Але відносини, я вважаю, потрібно підтримувати", – сказав Лавров.
Як повідомлялось, раніше Сергій Лавров заявив, що Росія визначиться зі своєю позицією у відносинах із країнами Заходу, коли там "протверезіють".