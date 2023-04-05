Ущерб для энергетики от российских атак превысил 10 млрд долларов

Ущерб, нанесенный Россией энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре, составил $10 млрд, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют результаты совместной оценки Программы развития ООН (ПРООН) и Всемирного банка.

Оценка содержит подробный обзор ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре Украины.

Так, атаки на энергетическую инфраструктуру Украины оставили более 12 миллионов человек без электроэнергии или с ограниченным доступом к ней, а также нарушили работу систем водоснабжения и отопления. Наибольшая доля убытков приходится на энергетический сектор — около $6,5 млрд, в то время как ущерб, нанесенный атомным электростанциям, составил около $770 млн.

Учитывая, что этой зимой целые общины неделями оставались без электроэнергии при минусовых температурах, эта оценка также подчеркивает необходимость срочного планирования на случай чрезвычайных ситуаций на зимний сезон 2023/2024 годов, что, как предполагается, обойдется примерно в $1 мдрд.

"Сейчас первоочередной задачей является обеспечение света и теплоснабжения. Это будет очень важной задачей, поскольку наша новая оценка показывает, что аварийные ремонтные работы будут стоить не менее 1,2 миллиарда долларов США, при этом основное внимание будет уделяться обеспечению энергоснабжения критически важной инфраструктуры в больших городах и на пострадавших от войны территориях, которые уже не подлежат восстановлению. Но мы также не можем ждать окончания войны, чтобы начать закладывать фундамент для долгосрочного восстановления" , — пояснил постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.

Директор по операционной деятельности Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Геворг Саркисян отметил, что затраты на ремонт и восстановление энергетического сектора продолжают расти.

"Восстановление и реконструкция предоставляют Украине возможность достичь более устойчивого и экологического энергетического будущего. Это потребует баланса между неотложной потребностью в быстром предоставлении услуг и важностью отстроить лучше, чем было. Необходимо тщательное планирование для обеспечения продуманных инвестиций и упрощения процессов привлечения финансирования из различных государственных и частных источников" , – объяснил он.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что нынешнюю зиму, которая оказалась очень тяжелой, Украина прошла. Однако угрозы для энергетической системы страны остаются.