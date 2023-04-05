Збитки для енергетики від російських атак перевищили 10 млрд доларів

Збитки, які Росія завдала енергетичній, газовій та тепловій інфраструктурі, сягнули $10 млрд, повідомляє Ділова столиця.

Про це свядчать результати спільної оцінки Програми розвитку ООН (ПРООН) та Світового банку.

Оцінка містить детальний огляд шкоди, завданої енергетичній інфраструктурі України.

Так, атаки на енергетичну інфраструктуру України залишили понад 12 мільйонів людей без електроенергії або з обмеженим доступом до неї, а також порушили роботу систем водопостачання й опалення. Найбільша частка збитків припадає на енергетичний сектор — близько $6,5 млрд, у той час як збитки, завдані атомним електростанціям, сягнули близько $770 млн.

Зважаючи на те, що цієї зими цілі громади тижнями залишалися без електроенергії при мінусових температурах, ця оцінка також підкреслює необхідність термінового планування на випадок надзвичайних ситуацій на зимовий сезон 2023/2024 років, що, як передбачається, обійдеться приблизно в $1 мдрд.

"Наразі першочерговим завданням є забезпечення світла та теплопостачання. Це буде дуже важливим завданням, оскільки наша нова оцінка показує, що аварійні ремонтні роботи коштуватимуть щонайменше 1,2 мільярда доларів США, при цьому основна увага приділятиметься забезпеченню енергопостачання критично важливої інфраструктури у великих містах та на постраждалих від війни територіях, які вже не підлягають відновленню. Але ми також не можемо чекати закінчення війни, щоб почати закладати фундамент для довгострокового відновлення" , — пояснив постійний представник ПРООН в Україні Яко Сільє.

Директор з питань операційної діяльності Світового банку у справах країн Східної Європи Геворг Саркісян зазначив, що витрати на ремонт та відновлення енергетичного сектору продовжують зростати.

"Відновлення та реконструкція надають Україні можливість досягти більш сталого та екологічного енергетичного майбутнього. Це вимагатиме балансу між нагальною потребою у швидкому наданні послуг та важливістю відбудувати краще ніж було. Необхідне ретельне планування для забезпечення продуманих інвестицій та спрощення процесів залучення фінансування з різних державних та приватних джерел" , — пояснив він.

Як повідомлялось, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що нинішню зиму, яка виявилася дуже важкою, Україна пройшла. Проте загрози для енергетичної системи країни залишаються.