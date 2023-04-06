Лучшие криптовалютные биржи по версии Traders Union

Выбор надежной криптовалютной биржи является ключевой задачей для каждого, кто решил добавить цифровые валюты в список своих активов. Именно на биржах происходит покупка и продажа, обмен и в большинстве случаев хранение криптовалют. Это значит, что каждый трейдер или держатель цифровых активов должен уделить максимум внимания и бдительности, выбирая для себя биржу.

В то же время обзор и анализ предложений от различных бирж может занять много времени и сил. На рынке представлено бесчисленное множество таких компаний и охватить их вниманием, тем более подробно, по силам далеко не каждому трейдеру.

Поэтому, чтобы облегчить жизнь действующим и будущим владельцам или трейдерам криптовалют, финансовые аналитики Traders Union (TU) опубликовали рейтинг криптобирж на основе собственных профессиональных исследований. Эксперты приняли во внимание финансовый, репутационный, клиентский и другие ключевые факторы, которые помогли прийти к выводу, какие из бирж являются лучшими.

Какие же криптовалютные биржи лучшие?

Аналитики TU (а это огромный штат сотрудников с 10+ лет опыта) определили, что лучшими криптовалютными биржами в 2023 году являются:

ByBit (Байбит). У биржи рейтинг доверия 100 из 100 на основе отзывов криптотрейдеров. ByBit предоставляет удобную, интуитивно понятную торговую платформу собственной разработки. Чтобы не допустить конфликта с операционными системами и задержки при отправке ордеров, платформа Байбит представлена в браузерной версии. Байбит позволяет открывать длинные и короткие позиции с последующим взаимным перерасчетом и предлагает низкий порог входа от $1.

HuobiGlobal – это опытный участник рынка, знающий, как всесторонне угодить трейдеру. Биржа работает с 2013 года, поддерживает более 300 торговых пар и большинство имеющихся криптовалют. Сайт ХуобиГлобал настроен для работы с трейдерами со всего мира, компетентная техническая поддержка рада ответить на вопросы и просьбы трейдеров в любое удобное время.

Binance на сегодняшний день является одной из самых крупных и надежных криптовалютных бирж в мире. Обладает сильной репутацией и многоуровневой защитой клиентских средств. На Байнанс низкие комиссии за счет ее ликвидности и торговых объемов. Криптобиржа имеет свою высокопроизводительную торговую платформу. Также Binance предлагает собственную монету – BNB, благодаря которой можно сократить размер комиссии. В бирже есть холодный кошелек для хранения криптовалют, что гарантирует безопасность активов.

KuCoin известна тем, что предоставляет широкий ассортимент торговых инструментов и возможности для спотовой, маржинальной и фьючерсной торговли. Большой выбор платежных средств, простая процедура верификации и удобство в использовании можно отнести к главным преимуществам биржи. Имеет развитую партнерскую (реферальную) и бонусную программы, регулярно проводит уникальные торговые конкурсы, обучает торговле новичков.

BitGet использует как горячие, так и холодные кошельки для хранения и защиты клиентских средств. На бирже много удобных способов связи со службой поддержки, есть бонусная программа и открытые возможности для пассивного дохода и алгоритмического трейдинга.

Вывод

Каждая из вышеперечисленных бирж является надежным спутником в мире криптовалютного трейдинга, каждый трейдер сможет найти что-то свое. Так, Байбит идеально подходит для профессиональных трейдеров, KuCoin имеет хорошую образовательную базу для начинающих. На BitGet следует обратить внимание интересующимся алгоритмическим трейдингом. HuobiGlobal поддерживает торговлю из любой точки мира, а Binance — для тех, кто привык доверять только биржам с мировым именем.