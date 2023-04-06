Найкращі криптовалютні біржі за версією Traders Union

Вибір надійної криптовалютної біржі є головним завданням для кожного, хто вирішив додати цифрові валюти до переліку своїх активів. Саме на біржах відбувається купівля та продаж, обмін і в більшості випадків зберігання криптовалют. Це означає, що кожен трейдер або тримач цифрових активів повинен приділити максимум уваги та пильності, обираючи біржу.

В той же час, огляд та аналіз пропозицій від різних бірж може зайняти багато часу та сил. На ринку представлена незліченна кількість таких компаній і осягнути їх увагою, тим більше детально, під силу далеко не кожному.

Тому, щоб полегшити життя діючим та майбутнім власникам або трейдерам криптовалют, фінансові аналітики Traders Union (TU) опублікували рейтинг криптобірж на основі власних професійних досліджень. Експерти прийняли до уваги фінансовий, репутаційний, клієнтський, безпековий та інші ключові фактори, які допомогли зробити висновок, які з бірж є найкращими.

Які ж криптовалютні біржі найкращі?

Аналітики TU (а це величезний штат співробітників з 10+ років досвіду) визначили, що найкращими криптовалютними біржами у 2023 році є:

ByBit (Байбіт). Біржа має рейтинг довіри 100 зі 100 на основі відгуків криптотрейдерів. ByBit надає в користування зручну, інтуїтивно зрозумілу торгову платформу власної розробки. Щоб не допустити конфлікту з операційними системами та затримку при відправці ордерів, платформа Байбіт представлена у браузерній версії. Байбіт дозволяє відкривати довгі та короткі позиції з наступним взаємним перерахунком та пропонує низький поріг входу — від $1.

HuobiGlobal — це досвідчений учасник ринку, який знає, як усебічно догодити трейдерам. Біржа працює з 2013 року, підтримує більше ніж 300 торгових пар та більшість наявних криптовалют. Сайт ХуобіГлобал налаштований для роботи з трейдерами з усього світу, компетентна технічна підтримка рада відповісти на запитання та прохання трейдерів у будь-який зручний час.

Binance на сьогодні є однією з найбільших та найнадійніших криптовалютних бірж у світі. Має сильну репутацію та багаторівневий захист клієнтських коштів. На Байнанс низькі комісії за рахунок її ліквідності та торгових об’ємів. Криптобіржа має власну високопродуктивну торгівельну платформу. Також Binance пропонує власну монету — BNB, завдяки якій можна скоротити розмір комісії. У біржі є холодний гаманець для зберігання криптовалют, що гарантує безпеку активів.

KuCoin — відома тим, що надає широкий асортимент торгівельних інструментів та можливості для спотової, маржинальної та ф’ючерсної торгівлі. Великий вибір платіжних засобів, проста процедура верифікації та зручність у користуванні можна віднести до головних переваг біржі. Має розвинену партнерську (реферальну) та бонусну програми, регулярно проводить унікальні торгові конкурси, навчає торгівлі новачків.

BitGet використовує як гарячі, так і холодні гаманці для зберігання та захисту клієнтських коштів. На біржі є багато зручних способів зв’язку зі службою підтримки, є бонусна програма та відкриті можливості для пасивного доходу та алгоритмічного трейдингу.

Висновок

Кожна з перерахованих вище бірж є надійним супутником у світі криптовалютного трейдингу, кожен трейдер зможе знайти щось своє. Так, Байбіт ідеально підходить для професійних трейдерів, KuCoin має гарну освітню базу для початківців. На BitGet слід звернути увагу тим, хто цікавиться алгоритмічним трейдингом. HuobiGlobal підтримує торгівлю з будь-якого куточку світу, а Binance — для тих, хто звик довіряти лише біржам зі світовим іменем.