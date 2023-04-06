МВФ дал худший прогноз для мировой экономики за три десятилетия

Пятилетний прогноз МВФ для мировой экономики оказался худшим за более чем три десятилетия — с 1990 года, сообщает Новое время.

Как сообщает Bloomberg, Фонд призывает страны избегать экономической фрагментации, вызванной геополитическим напряжением, и принимать меры по повышению производительности.

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в следующие пять лет мировая экономика будет расти в среднем на 3% (последний прогноз фонда — 2,9%) в год — это самая плохая динамика с 1990 года. В последние 20 лет мировой ВВП рос в среднем на 3,8% в год.

Прогнозируется, что около 90% стран с развитой экономикой в этом году замедлят рост, поскольку жесткая монетарная политика оказывает давление на спрос и замедляет экономическую активность в США и еврозоне.

Среди причин — рост ставок в условиях повышенной инфляции и растущая геополитическая напряженность между США и Китаем в контексте российского вторжения в Украину.

"В связи с ростом геополитической напряженности и все еще высокой инфляцией надежное восстановление остается недостижимым. Это вредит перспективам каждого, особенно наиболее уязвимым странам и людям" , — сказала Георгиева.

Половина мирового расширения, считают в МВФ, припадет на Индию и Китай. Тем временем страны с низким уровнем дохода будут страдать от ослабления спроса на их экспорт, а доход на душу населения там остается ниже, чем у развивающихся стран. Бедность и голод могут усилиться.

Ранее сообщалось, что усиливающаяся после десятилетий углубление экономической интеграции фрагментация мировой экономики может привести к сокращению мирового ВВП на 7%.