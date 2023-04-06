МВФ дав найгірший прогноз для світової економіки за три десятиліття

П’ятирічний прогноз МВФ для світової економіки виявився найгіршим за більше ніж три десятиліття — з 1990 року, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Bloomberg, Фонд закликає країни уникати економічної фрагментації, викликаної геополітичною напругою, і вживати заходів для підвищення продуктивності.

Голова МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що у наступні п’ять років світова економіка зростатиме в середньому на 3% (останній прогноз фонду — 2,9%) на рік — це найгірша динаміка з 1990 року. В останні 20 років світовий ВВП зростав у середньому на 3,8% на рік.

Прогнозується, що близько 90% країн з розвиненою економікою цього року сповільнять зростання, оскільки жорстка монетарна політика тисне на попит і уповільнює економічну активність у США та єврозоні.

Серед причин — зростання ставок в умовах підвищеної інфляції та «зростаюча геополітична напруженість» між США та Китаєм у контексті російського вторгнення в Україну.

"У зв’язку зі зростанням геополітичної напруженості та все ще високою інфляцією надійне відновлення залишається недосяжним. Це шкодить перспективам кожного, особливо найбільш вразливим країнам та людям" , — сказала Георгієва.

Половина світового розширення, вважають у МВФ, припаде на Індію та Китай. Тим часом країни з низьким рівнем доходу страждатимуть від ослаблення попиту на їхній експорт, а дохід на душу населення там залишається нижчим, ніж у країн з економікою, що розвиваються. Бідність і голод можуть посилитися.

Раніше повідомлялося, що фрагментація світової економіки, що посилюється після десятиліть поглиблення економічної інтеграції, може призвести до скорочення світового ВВП на 7%.