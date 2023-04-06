В марте был рекорд: российские оккупанты массово сдаются в плен

В марте был установлен новый рекорд количества российских окупантов, сдавшихся в украинский плен — более 3 тысяч человек, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил спикер государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко в эфире национального телемарафона.

"Что касается количества обращений, то в марте мы зафиксировали по сути рекорд — более 3000 обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году. В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400-1500 обращений ежемесячно. В январе-марте количество выросло до 2500" , — сказал он.

По словам Матвиенко, всплеск интереса к проекту связан с ожидаемым контрнаступлением ВСУ, ростом потерь среди ВС РФ, ухудшением морально-психологического состояния в российской армии.

Оккупанты сдаются в плен по всей линии фронта, как по одному, так и группам, а также с техникой, среди которой есть уникальные образцы.

Напомним, по состоянию на начало марта в единый центр приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен "Хочу жить" обратились 9836 человек из России и временно оккупированных территорий Украины.