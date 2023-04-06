В березні був рекорд: російські окупанти масово здаються в полон

В березні було встановлено новий рекорд кількості російських окупантів, які здалися в український полон — понад 3 тисячі осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник державного проекту "Хочу жить" Віталій Матвієнко в ефірі національного телемарафону.

"Що стосується кількості звернень, то в березні ми зафіксували по суті рекорд — понад 3000 звернень, що вдвічі більше, ніж у 2022-му році. У жовтні та грудні 2022 року ми в середньому фіксували 1400-1500 звернень щомісяця. У січні-березні кількість зросла до 2500" , — сказав він.

За словами Матвієнка, сплеск зацікавленості проектом пов'язаний з очікуваним контрнаступом ЗСУ, зростанням втрат серед ЗС РФ, погіршенням морально-психологічного стану в російській армії.

Окупанти здаються в полон по всій лінії фронту, як по одному, так і групами, а також з технікою, серед якої є унікальні зразки.

Нагадаємо, станом на початок березня до єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон "Хочу жить" звернулись 9836 осіб з Росії та тимчасово окупованих територій України.