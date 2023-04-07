Инвестирование в ПАММ - самые выгодные Форекс инвестиции в 2023 году по версии Traders Union

В 2023 году Форекс не является экзотикой — сегодня это способ заработка и инвестирования, доступный каждому, у кого есть интернет, готовность учиться новому и желание заработать. Помимо классического Форекс-трейдинга, где юзер покупает и продает валюту, забирая себе прибыль, существует еще много других способов заработать на международном валютном рынке.

Один из самых популярных методов заработка – это Форекс инвестиции. Финансовые аналитики Traders Union (TU) опубликовали новый материал, в котором рассказали, какие выгодные инвестиции в 2023 году и каким брокерам можно доверять.

Какие самые выгодные Форекс инвестиции по мнению TU?

Эксперты TU отмечают, что в 2023 году наиболее выгодными считаются такие виды инвестиций:

Инвестирование в ПАММ. Аббревиатура ПАММ происходит от английского слова PAMM (Percent Allocation Management Module), что означает “Модуль управления процентным распределением”. Счета ПАММ являются одним из самых надежных и прибыльных инструментов для инвестиций. Владелец счета может получать постоянную прибыль, не тратя на это личное время. При ПАММ-инвестировании один управляющий трейдер работает со счетами нескольких инвесторов. Технически такой счет является суммой счетов инвесторов и управляющего трейдера. Вкладчиков может быть много, но некоторые руководящие трейдеры выставляют ограничение количества участников. При этом трейдер, который будет управлять ПАММ-счетом, не может взаимодействовать со счетом инвестора и вложенной суммой. Эта сумма будет автоматически удержана для торгов.

Копирование сделок успешных Форекс-трейдеров, также известное как "копитрейдинг". Это вид пассивного заработка, когда пользователь выбирает опытного трейдера, настраивает специальный сервис и сделки, которые совершает профессионал, автоматически копируются на аккаунт пользователя. Если трейдер осуществляет прибыльную ставку — его корреспондент также получает прибыль. Если ставка неудачна, теряет деньги.

Инвестирование в доверительное управление – собственно говоря, доверительное управление является предшественником обоих вышеупомянутых способов. Первоначально было доверительное управление, и впоследствии фактически эволюционировало в копировании сделок и ПАММ-счета. Обобщая, можно сказать, что доверительное управление работает следующим образом: пользователь полагается на другого игрока рынка Форекс. Он выбирает доверенное лицо, переводит часть своего депозита на указанный счет, и трейдер, которому он доверил, торгует с использованием его средств. Если ставка выигрывает, трейдер перечисляет пользователю сумму выигрыша, оставляя себе процент или фиксированную сумму — все зависит от того, какие условия стороны соглашения обсудили лично.

Лучшие Форекс-брокеры для инвестирования по версии TU

Финансовые аналитики Traders Union добавили в свой материал рейтинг Форекс-брокеров, которые лучше всего подходят для трех вышеупомянутых видов инвестирования.

RoboForex – у брокера есть возможность открыть ПАММ-счет, а для копитрейдинга компания предоставляет свой сервис CopyFx. Регулируется IFCS (Комиссия по международным финансовым услугам Белиза), минимальный депозит составляет $10.

Forex4You — предоставляет возможности для ПАММ-инвестирования и доверительного управления, минимальный депозит составляет $1. Регулируется органом FCS.

InstaForex - брокер, регулируемый BVI FSC (Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских островов), обладатель награды "Лучший социальный брокер" по версии UK Forex Awards (2016)

Помимо рейтинга брокеров для инвестирования, на официальном сайте Traders Union есть общий рейтинг Форекс-брокеров, который пригодится как новичкам, так и опытным трейдерам, которые хотят что-то изменить в своей карьере.