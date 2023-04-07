Інвестування в ПАММ - найвигідніші Форекс інвестиції у 2023 за версією Traders Union

У 2023 році Форекс перестав бути екзотикою — сьогодні це спосіб заробітку та інвестування, доступний кожному, в кого є інтернет, готовність навчатися новому та бажання заробити. Крім класичного Форекс-трейдингу, де трейдер купує і продає валюту, забираючи собі прибуток, існує ще багато способів заробити на міжнародному валютному ринку.

Один з найпопулярніших методів заробітку — це Форекс інвестиції. Фінансові аналітики Traders Union (TU) опублікували новий матеріал, в якому розповіли, які найвигідніші інвестиції у 2023 році та яким брокерам можна довіряти.

Які найвигідніші Форекс інвестиції на думку TU?

Експерти TU зазначають, що у 2023 році найкращі перспективи у наступних видів інвестицій:

Інвестування в ПАММ. Абревіатура ПАММ походить від англійського PAMM (Percent Allocation Management Module), що означає “Модуль управління відсотковим розподілом”. Рахунки ПАММ є одним з найнадійніших та найбільш прибуткових інструментів для інвестицій. Власник рахунку може отримувати постійний прибуток, не витрачаючи на це особистий час. При ПАММ-інвестуванні один управляючий трейдер керує рахунками декількох інвесторів. Технічно такий рахунок є сумою рахунків інвесторів і керуючого трейдера. Інвесторів може бути багато, але деякі керівні трейдери виставляють обмеження кількості учасників. При цьому трейдер, який керуватиме ПАММ-рахунком, не може взаємодіяти з рахунком інвестора та сумою, яка буде вкладена. Ця сума буде автоматично утримана на рахунку інвестора та візьме участь у торгах.

Копіювання угод успішних Форекс-трейдерів — також відоме як “копітрейдинг”. Це вид пасивного заробітку, коли користувач обирає досвідченого трейдера, налаштовує спеціальний сервіс і угоди, які здійснює професіонал, автоматично копіюються на акаунт користувача. Якщо трейдер здійснює прибуткову ставку — його дописувач також отримує прибуток. Якщо ставка невдала, втрачає кошти.

Інвестування у довірче управління — власне, довірче управління є “попередником” обох вищезазначених способів. Спочатку було довірче управління, згодом воно фактично еволюціонувало у копіювання угод та ПАММ-рахунки. Узагальнюючи, можна сказати, що довірче управління працює так: користувач покладається на іншого гравця ринку Форекс. Він вибирає довірену особу, переказує частину свого депозиту на вказаний рахунок, і трейдер, якому він довірив, торгує з використанням його коштів. Якщо ставка виграє, трейдер переказує користувачеві суму виграшу, залишаючи собі відсоток або фіксовану суму — залежить від того, які умови сторони угоди обговорили особисто.

Найкращі Форекс-брокери для інвестування за версією TU

Фінансові аналітики Traders Union додали до свого матеріалу рейтинг Форекс-брокерів, які найкраще підходять для трьох вищезазначених видів інвестування.

RoboForex — у брокера є можливість відкрити ПАММ-рахунок, а для копітрейдингу компанія надає власний сервіс CopyFx. Регулюється IFCS (Комісія з міжнародних фінансових послуг Беліза), мінімальний депозит становить $10.

Forex4You — Також надає можливості для ПАММ-інвестування та довірчого управління, але з мінімальним депозитом $1. Регулюється органом FCS.

InstaForex — брокер, регульований BVI FSC (Комісією з фінансових послуг Британських Віргінських островів), володар нагороди “Кращий соціальний брокер” за версією UK Forex Awards (2016)

Крім рейтингу брокерів для інвестування, на офіційному сайті Traders Union є також загальний рейтинг Форекс-брокерів, який стане в нагоді як новачкам, так і досвідченим трейдерам, які хочуть змінити щось у своїй кар’єрі.