Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Украина присоединится к международной системе обмена финансовыми данными

Закон об этом был недавно принят в Верховной Раде Украины. Что это означает?

Прежде всего, информация о счетах в иностранных финансовых учреждениях, доходах и активах за рубежом станет доступной для налоговой службы Украины. Данные о гражданах Украины не будут передаваться за пределы страны. Информация об открытых счетах в Украине будет передаваться только об иностранцах и только той стране, гражданство которой этот иностранец имеет.

Обмен информацией заработает не ранее 2024-2025 года и только после Победы и отмены военного положения.

2. Национальный банк понизил процентную ставку по депозитным сертификатам овернайт

С 7 апреля Национальный банк понизил процентную ставку по депозитным сертификатам «на ночь» (овернайт), на которых коммерческие банки хранили свои временно свободные средства с корреспондентских счетов, с 23 до 20%.

Решение об этом было принято на заседании Правления НБУ 16 марта 2023 года.

Понижение ставки овернайт – один из шагов, направленных на стимулирование банков привлекать ресурсы от населения и бизнеса на длительный период (от 3-х месяцев и выше).

3. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе повышением процентных ставок по депозитным вкладам отметились сразу несколько банков.

«Полтавабанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6, 9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 14 до 15,5% годовых;

на 9 месяцев – с 14,5 до 16% годовых;

на 12 месяцев - с 14,5 до 17% годовых.

Также «Полтавабанк» повысил процентные ставки по депозитам в долларах США:

на 6 месяцев – с 0,30 до 0,70% годовых;

на 9 месяцев - с 0,50 до 0,80% годовых;

на 12 месяцев – с 0,80 до 0,90% годовых.

И наконец, «Полтавабанк» повысил процентные ставки по депозитам в евро (видно, деньги нужны в любой валюте):

на 6 месяцев – с 0,01 сразу до 0,70% годовых;

на 9 месяцев - с 0,01 до 0,80% годовых;

на 12 месяцев – с 0,01 до 0,90% годовых.

«Банк инвестиций и сбережений» (БИС) повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14,5 до 17,25% годовых;

на 6, 9 и 12 месяцев – с 16 до 17,75% годовых.

«Юнекс Банк» повысил ставку по депозиту в гривне на 6 месяцев с 17,5 до 17,75% годовых. Правда, при этом снизил процент по депозиту на 3 месяца с 18 до 17,5% годовых.

Наконец, «Поликомбанк» повысил процентные ставки по депозитам в долларах и евро сроком на 3 месяца с 1,5 до 1,7% годовых. Правда, при этом снизил процентные ставки по депозитам в долларах и евро сроком на 6 месяцев с 1 сразу до 0,2% годовых.

4. «Приватбанк», Mastercard и ROZETKA запустили совместную акцию

Крупнейший банк страны «Приватбанк» и международная платежная система Mastercard предоставляют 5%-ную скидку на товары, приобретаемые в интернет-магазине ROZETKA.

Чтобы получить скидку, надо рассчитаться картой «Универсальная» или «Универсальная Gold» от «Приватбанка» на сумму от 500 гривен.

Скидка предоставляется на товары со специальной пометкой -5% и логотипами «Приватбанка» и Mastercard. При оформлении заказа надо выбрать способ оплати «5% скидки в случае оплаты от 500 грн картой Mastercard «Универсальная» / «Универсальная Gold» от ПриватБанка».

Акция действует с 5 апреля до 5 июня.