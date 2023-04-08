Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.
Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.
1. Украина присоединится к международной системе обмена финансовыми данными
Закон об этом был недавно принят в Верховной Раде Украины. Что это означает?
Прежде всего, информация о счетах в иностранных финансовых учреждениях, доходах и активах за рубежом станет доступной для налоговой службы Украины. Данные о гражданах Украины не будут передаваться за пределы страны. Информация об открытых счетах в Украине будет передаваться только об иностранцах и только той стране, гражданство которой этот иностранец имеет.
Обмен информацией заработает не ранее 2024-2025 года и только после Победы и отмены военного положения.
2. Национальный банк понизил процентную ставку по депозитным сертификатам овернайт
С 7 апреля Национальный банк понизил процентную ставку по депозитным сертификатам «на ночь» (овернайт), на которых коммерческие банки хранили свои временно свободные средства с корреспондентских счетов, с 23 до 20%.
Решение об этом было принято на заседании Правления НБУ 16 марта 2023 года.
Понижение ставки овернайт – один из шагов, направленных на стимулирование банков привлекать ресурсы от населения и бизнеса на длительный период (от 3-х месяцев и выше).
3. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам
На уходящей неделе повышением процентных ставок по депозитным вкладам отметились сразу несколько банков.
«Полтавабанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6, 9 и 12 месяцев:
на 6 месяцев – с 14 до 15,5% годовых;
на 9 месяцев – с 14,5 до 16% годовых;
на 12 месяцев - с 14,5 до 17% годовых.
Также «Полтавабанк» повысил процентные ставки по депозитам в долларах США:
на 6 месяцев – с 0,30 до 0,70% годовых;
на 9 месяцев - с 0,50 до 0,80% годовых;
на 12 месяцев – с 0,80 до 0,90% годовых.
И наконец, «Полтавабанк» повысил процентные ставки по депозитам в евро (видно, деньги нужны в любой валюте):
на 6 месяцев – с 0,01 сразу до 0,70% годовых;
на 9 месяцев - с 0,01 до 0,80% годовых;
на 12 месяцев – с 0,01 до 0,90% годовых.
«Банк инвестиций и сбережений» (БИС) повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:
на 3 месяца – с 14,5 до 17,25% годовых;
на 6, 9 и 12 месяцев – с 16 до 17,75% годовых.
«Юнекс Банк» повысил ставку по депозиту в гривне на 6 месяцев с 17,5 до 17,75% годовых. Правда, при этом снизил процент по депозиту на 3 месяца с 18 до 17,5% годовых.
Наконец, «Поликомбанк» повысил процентные ставки по депозитам в долларах и евро сроком на 3 месяца с 1,5 до 1,7% годовых. Правда, при этом снизил процентные ставки по депозитам в долларах и евро сроком на 6 месяцев с 1 сразу до 0,2% годовых.
4. «Приватбанк», Mastercard и ROZETKA запустили совместную акцию
Крупнейший банк страны «Приватбанк» и международная платежная система Mastercard предоставляют 5%-ную скидку на товары, приобретаемые в интернет-магазине ROZETKA.
Чтобы получить скидку, надо рассчитаться картой «Универсальная» или «Универсальная Gold» от «Приватбанка» на сумму от 500 гривен.
Скидка предоставляется на товары со специальной пометкой -5% и логотипами «Приватбанка» и Mastercard. При оформлении заказа надо выбрать способ оплати «5% скидки в случае оплаты от 500 грн картой Mastercard «Универсальная» / «Универсальная Gold» от ПриватБанка».
Акция действует с 5 апреля до 5 июня.