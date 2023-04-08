Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Україна приєднається до міжнародної системи обміну фінансовими даними

Закон про це нещодавно був прийнятий у Верховній Раді України. Що це означає?

Насамперед, інформація про рахунки в іноземних фінансових установах, доходи та активи за кордоном стане доступною для податкової служби України. Дані про громадян України не передаватимуться за межі країни. Інформація про відкриті рахунки в Україні передаватиметься лише про іноземців і лише ту країну, громадянство якої цей іноземець має.

Обмін інформацією запрацює не раніше 2024-2025 років і тільки після Перемоги та скасування військового стану.

2. Національний банк знизив процентну ставку за депозитними сертифікатами овернайт

З 7 квітня Національний банк знизив відсоткову ставку за депозитними сертифікатами "на ніч" (овернайт), на яких комерційні банки зберігали свої тимчасово вільні кошти з кореспондентських рахунків, з 23 до 20%.

Рішення про це було ухвалено на засіданні Правління НБУ 16 березня 2023 року.

Зниження ставки овернайт – одне із кроків, вкладених у стимулювання банків залучати ресурси населення і бізнесу на період (від трьох місяців і вище).

3. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами

Минулого тижня підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами відзначилися відразу кілька банків.

«Полтавабанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 6, 9 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 14 до 15,5% річних;

на 9 місяців – із 14,5 до 16% річних;

на 12 місяців – з 14,5 до 17% річних.

Також «Полтавабанк» підвищив процентні ставки за депозитами у доларах США:

на 6 місяців – з 0,30 до 0,70% річних;

на 9 місяців – з 0,50 до 0,80% річних;

на 12 місяців - з 0,80 до 0,90% річних.

І нарешті, «Полтавабанк» підвищив відсоткові ставки за депозитами в євро (мабуть, гроші потрібні у будь-якій валюті):

на 6 місяців – з 0,01 одразу до 0,70% річних;

на 9 місяців – з 0,01 до 0,80% річних;

на 12 місяців - з 0,01 до 0,90% річних.

«Банк інвестицій та заощаджень» (ВІС) підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 14,5% до 17,25% річних;

на 6, 9 та 12 місяців – з 16 до 17,75% річних.

"Юнекс Банк" підвищив ставку за депозитом у гривні на 6 місяців з 17,5 до 17,75% річних. Щоправда, знизив відсоток за депозитом на 3 місяці з 18 до 17,5% річних.

Зрештою, «Полікомбанк» підвищив відсоткові ставки за депозитами у доларах та євро терміном на 3 місяці з 1,5 до 1,7% річних. Щоправда, при цьому знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах та євро терміном на 6 місяців з 1 одразу до 0,2% річних.

4. «Приватбанк», Mastercard та ROZETKA запустили спільну акцію

Найбільший банк країни «Приватбанк» та міжнародна платіжна система Mastercard надають 5% знижку на товари, що купуються в інтернет-магазині ROZETKA.

Щоб отримати знижку, треба розрахуватися карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» від «ПриватБанку» на суму від 500 гривень.

Знижка надається на товари зі спеціальною позначкою -5% та логотипами «Приватбанку» та Mastercard. При оформленні замовлення треба вибрати спосіб оплати «5% знижки у разі оплати від 500 грн карткою Mastercard «Універсальна» / «Універсальна Gold» від ПриватБанку».

Акція діє з 5 квітня до 5 червня.