Банківська система України: що змінилося за тиждень
Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.
Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.
1. Україна приєднається до міжнародної системи обміну фінансовими даними
Закон про це нещодавно був прийнятий у Верховній Раді України. Що це означає?
Насамперед, інформація про рахунки в іноземних фінансових установах, доходи та активи за кордоном стане доступною для податкової служби України. Дані про громадян України не передаватимуться за межі країни. Інформація про відкриті рахунки в Україні передаватиметься лише про іноземців і лише ту країну, громадянство якої цей іноземець має.
Обмін інформацією запрацює не раніше 2024-2025 років і тільки після Перемоги та скасування військового стану.
2. Національний банк знизив процентну ставку за депозитними сертифікатами овернайт
З 7 квітня Національний банк знизив відсоткову ставку за депозитними сертифікатами "на ніч" (овернайт), на яких комерційні банки зберігали свої тимчасово вільні кошти з кореспондентських рахунків, з 23 до 20%.
Рішення про це було ухвалено на засіданні Правління НБУ 16 березня 2023 року.
Зниження ставки овернайт – одне із кроків, вкладених у стимулювання банків залучати ресурси населення і бізнесу на період (від трьох місяців і вище).
3. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами
Минулого тижня підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами відзначилися відразу кілька банків.
«Полтавабанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 6, 9 та 12 місяців:
на 6 місяців – з 14 до 15,5% річних;
на 9 місяців – із 14,5 до 16% річних;
на 12 місяців – з 14,5 до 17% річних.
Також «Полтавабанк» підвищив процентні ставки за депозитами у доларах США:
на 6 місяців – з 0,30 до 0,70% річних;
на 9 місяців – з 0,50 до 0,80% річних;
на 12 місяців - з 0,80 до 0,90% річних.
І нарешті, «Полтавабанк» підвищив відсоткові ставки за депозитами в євро (мабуть, гроші потрібні у будь-якій валюті):
на 6 місяців – з 0,01 одразу до 0,70% річних;
на 9 місяців – з 0,01 до 0,80% річних;
на 12 місяців - з 0,01 до 0,90% річних.
«Банк інвестицій та заощаджень» (ВІС) підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:
на 3 місяці – з 14,5% до 17,25% річних;
на 6, 9 та 12 місяців – з 16 до 17,75% річних.
"Юнекс Банк" підвищив ставку за депозитом у гривні на 6 місяців з 17,5 до 17,75% річних. Щоправда, знизив відсоток за депозитом на 3 місяці з 18 до 17,5% річних.
Зрештою, «Полікомбанк» підвищив відсоткові ставки за депозитами у доларах та євро терміном на 3 місяці з 1,5 до 1,7% річних. Щоправда, при цьому знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах та євро терміном на 6 місяців з 1 одразу до 0,2% річних.
4. «Приватбанк», Mastercard та ROZETKA запустили спільну акцію
Найбільший банк країни «Приватбанк» та міжнародна платіжна система Mastercard надають 5% знижку на товари, що купуються в інтернет-магазині ROZETKA.
Щоб отримати знижку, треба розрахуватися карткою «Універсальна» або «Універсальна Gold» від «ПриватБанку» на суму від 500 гривень.
Знижка надається на товари зі спеціальною позначкою -5% та логотипами «Приватбанку» та Mastercard. При оформленні замовлення треба вибрати спосіб оплати «5% знижки у разі оплати від 500 грн карткою Mastercard «Універсальна» / «Універсальна Gold» від ПриватБанку».
Акція діє з 5 квітня до 5 червня.