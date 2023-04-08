СМИ: Китай начал военные учения вокруг Тайваня после визита лидера острова в США

Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером Палаты представителей, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает CNN.

Восточное командование китайской армии заявило, что маневры являются "серьезным предупреждением против столкновения сепаратистских сил Тайваня с внешними силами и необходимыми действиями для защиты национального суверенитета".

В рамках учений планируют отрабатывать маневры в Тайваньском проливе и к северу, югу и востоку от острова, с привлечением морской и воздушной компоненты.

Вскоре после объявления Китая оборонное ведомство непризнанного Тайваня заявило, что над проливом зафиксировали 42 китайских самолета, из них 29 пересекали условную медианную линию и заходили в зону идентификации ПВО.

Рекордный заход в зону идентификации ПВО Тайваня был в октябре 2021 года, когда там в течение дня зафиксировали 56 самолетов.

Китай начал учения через день после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь вернулась из 10-дневного визита в США, во время которого она в том числе встречалась со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.

Пекин неоднократно настаивал, что визита не должно быть, и угрожал "сильными и решительными мерами", а после него объявил дополнительные санкции против лиц из Тайваня и США.