Горсовет: Два храма УПЦ МП в Хмельницкой области перешли в ПЦУ
В Нетешине Хмельницкой области местные жители проголосовали за переход двух храмов УПЦ МП в Православную церковь Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил исполнительный комитет Нетешинского городского совета в Facebook.
Речь идет о соборе "Неопалимая купина" и церкви Святой Параскевы.
Решение принято на собрании общины 9 апреля.
Указано, что на собрании также утверждены уставы 2 религиозных общин в новой редакции, избраны председатели и члены приходских советов, ревизионные комиссии.
Всего участие в голосовании приняли 2 436 нетешинцев.