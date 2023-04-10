Міськрада: Два храми УПЦ МП на Хмельниччині перейшли до ПЦУ
У Нетішині Хмельницької області місцеві жителі проголосували за перехід двох храмів УПЦ МП до Православної церкви України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив виконавчий комітет Нетішинської міської ради у Facebook.
Йдеться про собор "Неопалима купина" та церкву Святої Параскеви.
Рішення ухвалено на зборах громади 9 квітня.
Вказано, що на зборах також було затверджено статути 2 релігійних громад у новій редакції, обрано голів та членів парафіяльних рад, ревізійні комісії.
Загалом участь у голосуванні взяло 2 436 нетішинців.