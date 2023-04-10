Міськрада: Два храми УПЦ МП на Хмельниччині перейшли до ПЦУ

У Нетішині Хмельницької області місцеві жителі проголосували за перехід двох храмів УПЦ МП до Православної церкви України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив виконавчий комітет Нетішинської міської ради у Facebook.

Йдеться про собор "Неопалима купина" та церкву Святої Параскеви.

Рішення ухвалено на зборах громади 9 квітня.

Вказано, що на зборах також було затверджено статути 2 релігійних громад у новій редакції, обрано голів та членів парафіяльних рад, ревізійні комісії.

Загалом участь у голосуванні взяло 2 436 нетішинців.