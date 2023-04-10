Как правильно торговать на Бинанс? Секреты успеха от аналитиков Traders Union

Binance (Бинанс) – одна из самых крупных и популярных криптовалютных бирж в мире. Основанная в 2017-м, уже через год она вышла на первое место по объемам торгов на рынке и не оставляет лидерских позиций в 2023-м.

Финансовые аналитики Traders Union исследовали функционал, экономический фактор, торговые условия на криптобирже Binance и рассказали, следует ли начинать трейдинг с Binance. Также эксперты расписали, как правильно торговать на Бинансе, чтобы снизить риски и повысить прибыльность.

Как торговать на Binance?

В новом материале на официальном сайте TU подробно говорится о том, как зарегистрироваться и начать торговлю на Binance, как настроить двухфакторную аутентификацию и верифицировать аккаунт. Материал содержит пошаговую инструкцию по торговле на самой популярной криптбирже. Кратко алгоритм торговли выглядит следующим образом.

Внесение небольшой суммы средств на торговый счет. Постепенное повышение аккаунта с нулевого до VIP-уровня, что позволит в дальнейшем экономить на комиссиях за спотовую торговлю. После пополнения счета - покупка криптовалюты, которая интересует трейдера. Знакомство с другими активами, в том числе – с собственной монетой платформы Binance.

Также финансовые аналитики TU рассказали, как инвестировать в Binance безопасно и прибыльно.

Что нужно знать трейдеру о бирже Binance?

Одним из преимуществ Binance является большой объем торгов. По данным аналитиков, в начале 2023 года Binance занимала первое место в мире по объему торгов с более чем 25% рыночной доли. Это означает, что на Binance всегда достаточно ликвидности для торговли различными криптовалютами.

Кроме того, Binance имеет широкий выбор криптовалют для торговли. На бирже можно торговать более 300 различных криптовалют, включая самые популярные, такие как Bitcoin, Ethereum и Litecoin, а также менее популярные, такие как Cardano, Binance Coin и Dogecoin.

Кроме того, Binance предлагает различные торговые инструменты, такие как маржинальная торговля, фьючерсы и опционы. Это дает возможность трейдерам осуществлять более сложные торговые стратегии, что может быть полезным для опытных трейдеров.

Вывод

Binance является одной из самых крупных и популярных криптовалютных бирж в мире. Ее интерфейс достаточно сложен, но биржа предлагает много инструментов для торговли и имеет большой объем торгов, что позволяет легко покупать и продавать криптовалюту.

Новичкам, возможно, следует начать с более простой криптовалютной биржи. Однако тем, кто уже имеет определенный опыт и хотел бы заниматься более сложными стратегиями, поддержка от Binance пригодится. Финансовые аналитики TU также напомнили, что трейдинг криптовалютой – это рискованная деятельность, поэтому всегда следует быть осторожным и не инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять.