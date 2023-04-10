Як правильно торгувати з Бінанс? Секрети успіху від аналітиків Traders Union

Binance (Бінанс) — одна з найбільших та найпопулярніших криптовалютних бірж у світі. Заснована у 2017-му, уже рік потому вона вийшла на перше місце за обсягами торгів на ринку і не полишає лідерських позицій у 2023-му.

Фінансові аналітики Traders Union дослідили функціонал, економічний фактор і торгівельні умови на криптобіржі Binance та розповіли, чи варто розпочинати трейдинг з Binance. Також експерти розписали, як правильно торгувати на Бінанс щоб знизити ризики і підвищити прибутковість.

Як торгувати на Binance?

У новому матеріалі на офіційному сайті TU детально йдеться про те, як зареєструватися та розпочати торгівлю на Binance, як налаштувати двохфакторну аутентифікацію та верифікувати акаунт. Матеріал містить покрокову інструкцію з торгівлі на найпопулярнішій кріптобіржі. Коротко алгоритм торгівлі виглядає так.

Внесення невеликої суми грошей на торговий рахунок. Поступове підвищення акаунту з нульового до VIP-рівня, що дозволить надалі заощаджувати на комісіях за спотову торгівлю. Після поповнення рахунку - купівля криптовалюти, яка цікавить трейдера. Знайомство з іншими активами, в тому числі — з власною монетою платформи Binance.

Також фінансові аналітики TU розповіли, як інвестувати у Binance безпечно та прибутково.

Що треба знати трейдеру про біржу Binance?

Однією з переваг Binance є її великий обсяг торгів. За даними аналітиків, на початку 2023 року Binance займала перше місце у світі за обсягом торгів, з більш ніж 25% ринкової частки. Це означає, що на Binance завжди є достатньо ліквідності для торгівлі різними криптовалютами.

Крім того, Binance має широкий вибір криптовалют для торгівлі. На біржі можна торгувати більш ніж 300 різними віртуальними активами, включаючи найпопулярніші, такі як Bitcoin, Ethereum та Litecoin, а також менш популярні, такі як Cardano, Binance Coin та Dogecoin.

На додачу, Binance пропонує різноманітні інструменти для торгівлі, такі як маржинальна торгівля, ф'ючерси та опціони. Це дає можливість трейдерам здійснювати більш складні стратегії торгівлі, що може бути корисним для досвідчених трейдерів.

Висновок

Binance є однією з найбільших та найпопулярніших криптовалютних бірж у світі. Її інтерфейс досить складний, але біржа пропонує багато інструментів для торгівлі та має великий обсяг торгів, що дозволяє легко купувати та продавати криптовалюту.

Новачкам, можливо, варто розпочати з більш простої криптовалютної біржі. Однак тим, хто вже має певний досвід та хотів би займатися складнішими стратегіями, підтримка від Binance стане у пригоді. Фінансові аналітики TU також нагадали, що трейдинг криптовалютою - це ризикована діяльність, тому завжди слід бути обережним та не інвестувати більше, ніж ви можете дозволити собі втратити.