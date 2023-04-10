СМИ: Швейцария увеличила экспорт фармпродукции в Россию почти вполовину

С начала полномасштабной войны России против Украины Швейцария увеличила экспорт фармацевтической продукции в РФ на 40% — до рекордных 2 млрд евро по сравнению с предыдущими 12 месяцами, сообщает Новое время.

Как сообщает издание Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на данные Федерального таможенного управления, продажа фармпродуктов составляет сейчас две трети всего экспорта Швейцарии в РФ.

В целом Швейцария экспортировала в Россию товаров на сумму 2,94 млрд евро в период с марта 2022 года по февраль 2023 года.

Недавно Федеральный совет Швейцарии одобрил присоединение страны к 10-му пакету санкций ЕС против РФ. Это стало «историческим шагом». С тех пор меры по усилению санкций принимались постоянно. Однако лекарство считается гуманитарным товаром и не подпадает под санкции.

Издание обратилось в местные фармкопании Roche и Novartis с вопросом, сколько они зарабатывают от продаж в РФ, однако ответа не получили. В Novartis заявили, что большие продажи обусловлены увеличением количества пациентов, откладывавших лечение из-за пандемии.

Недавно на Донбассе заметили бронеавтомобили нейтральной Швейцарии. В прифронтовых городах Донецкой области — Авдеевке и Временном Яру — журналисты заметили, вероятно, бронеавтомобили типа Eagle I. Их производит компания Mowag в Швейцарии, которая не передает ВСУ оружие и не разрешает его реэкспорт.