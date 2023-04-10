ЗМІ: Швейцарія збільшила експорт фармпродукції до Росії майже наполовину

З початку повномасштабної війни Росії проти України Швейцарія збільшила експорт фармацевтичної продукції до РФ на 40% — до рекордних 2 млрд євро порівняно з попередніми 12 місяцями, повідомляє Новое время.

Як повідомляє видання Neue Zurcher Zeitung із посиланням на дані Федерального митного управління, продаж фармпродуктів становить наразі дві третини всього експорту Швейцарії до РФ.

Загалом Швейцарія експортувала до Росії товарів на суму 2,94 млрд євро в період з березня 2022 року до лютого 2023 року.

Нещодавно Федеральна рада Швейцарії схвалила приєднання країни до 10-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Як повідомляє видання, це стало «історичним кроком». Відтоді заходи з посилення санкцій приймалися постійно. Проте, ліки вважаються гуманітарним товаром та не підпадають під санкції.

Видання звернулося до місцевих фармкопаній Roche та Novartis з питанням, скільки вони заробляють від продажів у РФ, однак відповіді не отримали. Натомість у Novartis заявили, що великі продажі зумовлені збільшенням кількості пацієнтів, що відкладали лікування через пандемію.

Нещодавно на Донеччині помітили бронеавтомобілі нейтральної Швейцарії. У прифронтових містах Донецької області — Авдіївці та Часовому Яру — журналісти помітили, імовірно, бронеавтомобілі типу Eagle I. Їх виготовляє компанія Mowag у Швейцарії, яка не передає ЗСУ зброю й не дозволяє її реекспорт.