Маляр: Россияне одновременно наступают на четырех направлениях

Российские военные одновременно ведут наступление по четырем направлениям на востоке Украины, сообщает Новое время.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"Эпицентр боевых действий остается на востоке, и враг там наступает на нескольких направлениях — не только на Бахмутском. На четырех направлениях сейчас идет одновременно наступление. Это Марьинское, Лиманское, Авдеевское и Бахмутское" , — сказала она.

Маляр отметила, что ожесточенные бои идут практически везде. Особенно это касается Бахмута, Марьинки и Авдеевки.

При этом, по ее словам, на Лиманском, Марьинском и Авдеевском направлениях россияне вообще не могут достичь поставленных целей. Однако бои там «очень горячие».

Заместитель министра обороны отметила, что на Бахмутском направлении боями охвачен не только Бахмут, но и пригород. Так, подразделения ЧВК «Вагнера» ослабли, поэтому РФ применяет десантно-штурмовые отряды и спецназовцев. Она добавила, что враг фактически использует тактику «выжженной земли», уничтожая все.

Маляр сказала, что оккупанты ведут себя «зверски» и даже обстреливают транспорт, который двигается в сторону Бахмута или из Бахмута.

Она добавила, что захватчики увеличили количество артиллерийского огня по Бахмуту. Они также продолжают активно использовать авиацию.