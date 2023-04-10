Маляр: Росіяни одночасно наступають на чотирьох напрямках

Російські військові одночасно ведуть наступ за чотирма напрямками на сході України, повідомляє Новое время.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Епіцентр бойових дій залишається на сході, і ворог там настає на кількох напрямках — не лише Бахмутському. На чотирьох напрямках зараз триває одночасно наступ. Це Мар'їнське, Лиманське, Авдіївське та Бахмутське" , - сказала вона.

Маляр зазначила, що запеклі бої йдуть практично скрізь. Особливо це стосується Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки.

При цьому, за її словами, на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках росіяни взагалі не можуть досягти поставленої мети. Проте бої там "дуже запеклі".

Заступник міністра оборони зазначила, що на Бахмутському напрямку боями охоплено не лише Бахмут, а й передмістя. Так, підрозділи ПВК «Вагнера» ослабли, тому РФ застосовує десантно-штурмові загони та спецназівців. Вона додала, що ворог фактично використовує тактику випаленої землі, знищуючи все.

Маляр сказала, що окупанти поводяться « звіряче» і навіть обстрілюють транспорт, який рухається у бік Бахмута або з Бахмута.

Вона додала, що загарбники збільшили кількість артилерійського вогню Бахмутом. Вони також активно використовують авіацію.