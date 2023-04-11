Топ брокеров бинарных опционов от экспертов Traders Union

Торговля на бинарных опционах в 2023 году вызывает оживленный интерес в обществе. Большое количество брокеров предлагает свои услуги на рынке. Конкурируя за лояльность клиентов, брокеры наперебой предлагают лучшие условия, стараются предоставить щедрые бонусные предложения, привлечь трейдеров конкурсами и акциями и т. д.

Финансовые аналитики Traders Union рассказали, где найти бинарные опционы с прозрачными условиями и удобным торговым интерфейсом, чтобы торговля приносила не только прибыль, но и удовольствие, комфорт.

Лучшие брокеры бинарных опционов по версии Traders Union

Опубликованный экспертами TU рейтинг включает 11 позиций. Это брокеры, прошедшие строгую экспертную проверку по многим факторам, в частности репутация, удобство, безопасность и торговые условия. Полный рейтинг находится на официальном сайте Traders Union. В тройку его лидеров вошли следующие компании:

Raceoption

Успешно сотрудничая с трейдерами по всему миру, компания предлагает большое разнообразие способов получения пассивного дохода. Также трейдеру предлагается выбрать наиболее подходящий для себя способ пополнения депозита и вывода средств. Открытие торгового счета на Raceoption длится всего несколько минут, а комиссия за обслуживание счета и другие действия, не связанные непосредственно с торговлей, отсутствует. Raceoption предоставляет условия, оптимальные как для начинающих, так и для опытных бинарных трейдеров.

QUOTEX

Говоря о бинарных опционах топового качества, невозможно не упомянуть QUOTEX. Квотекс является золотым стандартом качества, по мнению многих экспертов, и TU не исключение. QUOTEX в Украине оптимизирован для работы именно украинского пользователя — имеет украинскую версию сайта, техническую поддержку на нашем языке и возможность депозита и вывода средств в UAH, в том числе непосредственно с карты/на карту. Кроме того, к сильным сторонам компании перед конкурентами эксперты TU отнесли высокую скорость выполнения ордеров и высокий уровень выплат.

Pocket Option

Pocket Option зарекомендовал себя как более доступный брокер. У него низкий порог входа для начала торговли – первый депозит стартует от 5 долларов США. Еще одно существенное преимущество Покет Опшн – это наличие платформы социального трейдинга для получения пассивного дохода.

В рейтинге есть еще несколько известных брокеров с безупречной репутацией, в частности эксперты TU рекомендуют к сотрудничеству такие компании как IQ Option, Binarium, Binary.com и другие.

Эксперты также напомнили о важности торгов "с холодной головой", потому что подвергаться властям эмоций в бинарных опционах крайне опасно. В TU призывали помнить о рисках и грамотно управлять расходами.