Топ брокерів бінарних опціонів від експретів Traders Union

Торгівля на бінарних опціонах у 2023 році викликає жвавий інтерес у суспільстві. Компанії навперебій намагаються запропонувати найкращі умови, надати щедрі бонусні пропозиції, привабити трейдерів конкурсами та акціями, тощо.

Але сліпо покладатися на яскраві пропозиції небезпечно, вважають експерти TU. Перш ніж довірити свої кошти брокерові бінарних опціонів, слід пересвідчитися, що він є надійним. Фінансові аналітики Traders Union розповіли, де знайти бінарні опціони з прозорими умовами та зручним інтерфейсом, щоб торгівля приносила не лише прибуток, але також задоволення, комфорт.

Найкращі брокери бінарних опціонів за версією Traders Union

Опублікований експертами TU рейтинг включає 11 позицій. Це брокери, які пройшли сувору експертну перевірку за багатьма факторами, зокрема — репутація, зручність, безпека та торгові умови. Повний рейтинг знаходиться на офіційному веб-сайті Traders Union. До трійки його лідерів увійшли такі компанії:

Raceoption

Успішно співпрацюючи з трейдерами в усьому світі, компанія пропонує велике різноманіття способів отримання пасивного доходу. Також трейдеру пропонується обрати найзручніший для себе спосіб поповнення депозиту та виведення коштів. Відкриття торгового рахунку на Raceoption триває усього декілька хвилин, а комісія за обслуговування рахунку та решту дій, не пов’язаних безпосередньо з торгівлею, відсутня. Raceoption надає умови, які є оптимальними як для початківців, так і для досвідчених бінарних трейдерів.

QUOTEX

Говорячи про бінарні опціони топової якості, неможливо не згадати QUOTEX. Квотекс є золотим стандартом якості на думку багатьох експертів, і TU не виключення. QUOTEX в Україні оптимізований саме для українського користувача — має українську версію сайту, технічну підтримку нашою мовою та можливість депозиту і виводу коштів в UAH, в тому числі безпосередньо з картки/на картку. Крім того, до сильних сторін компанії перед конкурентами експерти TU віднесли високу швидкість виконання ордерів та високий рівень виплат.

Pocket Option

Pocket Option зарекомендував себе як найбільш доступний брокер. Він має низький поріг входу для початку торгівлі – перший депозит стартує від 5 доларів США. Ще одна суттєва перевага Покет Опшн — це наявність платформи соціального трейдингу для отримання пасивного доходу.

У рейтингу наявні ще декілька відомих брокерів з бездоганною репутацією, зокрема експерти TU рекомендують до співпраці такі компанії як IQ Option, Binarium, Binary.com та інші. Аналітики також нагадали про важливість торгів “з холодною головою”, бо піддаватися владі емоцій у бінарних опціонах вкрай небезпечно. У TU закликали пам’ятати про ризики та грамотно керувати своїми витратами.