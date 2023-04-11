Кабмин уволил директора Бюро экономической безопасности Мельника

Кабинет министров во вторник, 11 апреля, уволил директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в Telegram подтвердил эту информацию и заявил, что Мельник написал заявление по собственному желанию.

Кабмин назначил Мельника директором БЭБ 20 августа 2021 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу.

Конкурсную комиссию по отбору главы БЭБ возглавлял Тимофей Милованов — президент Киевской школы экономики и внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака. О намерении властей назначить на эту должность Мельника в середине июля 2021 года написал директор ООО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн, а также заявлял подававший документы на конкурс экс-глава Минфина Александр Данилюк.

Журналист Юрий Бутусов также сообщал, что назначение Мельника на должность руководителя Госфискальной службы поддерживал заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. В ходе собеседования на должность директора БЭБ Мельник сказал, что знаком с Татаровым со времен работы в налоговых органах при Януковиче, когда разрабатывалась новая редакция Уголовного процессуального кодекса (принята в 2012 году).

В интервью NV Мельник на вопрос о Татарове сказал, что сейчас у БЭБ нет коммуникаций с Офисом президента.