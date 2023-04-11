Кабмін звільнив директора Бюро економічної безпеки Мельника

Кабінет міністрів у вівторок, 11 квітня, звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Народний депутат від Голосу Ярослав Железняк у Telegram підтвердив цю інформацію та заявив, що Мельник написав заяву за власним бажанням.

Кабмін призначив Мельника директором БЕБ 20 серпня 2021 року. До цього він очолював Державну фіскальну службу.

Конкурсну комісію з відбору глави БЕБ очолював Тимофій Милованов — президент Київської школи економіки та позаштатний радник голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про намір влади призначити на цю посаду голову ДФС Мельника в середині липня 2021 року написав директор ТОВ Консалтингова група А-95 Сергій Куюн, а також заявляв ексголова Мінфіну Олександр Данилюк, який подавав документи на конкурс.

Журналіст Юрій Бутусов також повідомляв, що призначення Мельника на посаду керівника Держфіскальної служби підтримував заступник глави Офісу президента Олег Татаров. В ході співбесіди на посаду директора БЕБ Мельник сказав, що знайомий з Татаровим з часів роботи в податкових органах при Януковичі, коли розроблялася нова редакція Кримінального процесуального кодексу (прийнята в 2012 році).

В інтерв'ю NV Мельник на запитання про Татарова сказав, що зараз БЕБ не має комунікацій з Офісом президента.