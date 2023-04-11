ОВА: Российские войска обстреляли девять общин Сумской области
Во вторник, 11 апреля, российские оккупационные войска обстреляли девять общин Сумской области. Всего зафиксировано 91 "прилет", сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит информация Сумской ОВА в Telegram.
"В течение дня россияне осуществили обстрелы 9 пограничных общинах - Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Хотинской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Шалигинской, Эсманской", - говорится в сообщении.
Военные зафиксировали 91 "прилет" - из минометов, артиллерии, сброс с беспилотника взрывных устройств типа ВОГ.
При этом в Белопольской общине в результате вражеского минометного обстрела поврежден частный нежилой дом.
В то же время в Новослободской общине из-за минометного обстрела повреждены два частных дома.
Помимо этого в Хотинской общине в результате минометного обстрела повреждено складское помещение местной агрофирмы.
Напомним, сегодня оккупанты обстреляли два района в Сумской области из минометов.
Отметим, что сегодня годовщина деоккупации Сумской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как освобождали регион.