ОВА: Російські війська обстріляли дев'ять громад Сумської області

У вівторок, 11 квітня, російські окупаційні війська обстріляли дев'ять громад Сумської області. Усього зафіксовано 91 "приліт", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інформація Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 9 прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської" , - йдеться у повідомленні.

Військові зафіксували 91 "приліт" - із мінометів, артилерії, скидання з безпілотника вибухових пристроїв типу ВОГ.

При цьому у Білопільській громаді внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний нежитловий будинок.

Водночас у Новослобідській громаді через мінометний обстріл пошкоджено два приватні будинки.

Крім цього, у Хотинській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено складське приміщення місцевої агрофірми.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли два райони на Сумщині з мінометів.

Зазначимо, що сьогодні річниця деокупації на Сумщині. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як звільняли регіон.