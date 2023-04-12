Разведка Британии: Оккупанты построили три линии обороны на Запорожье

В последние недели российское войско продолжает строить большую линейную оборону в Запорожской области на юге Украины.﻿ Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, россияне обустроили три уровня оборонных зон примерно на 120 км в этом секторе. Они состоят из передней линии передовых боевых позиций, затем следуют две зоны почти непрерывной, более сложной обороны. Каждая – примерно на 10-20 км по предыдущей.

По данным британской разведки, оккупанты, вероятно, приложили значительные усилия для возведения этих сооружений, поскольку убеждены, что Украина рассматривает возможность атаки на Мелитополь.

Вероятнее всего, за этот район отвечает Южная группировка войск РФ, говорят в министерстве.