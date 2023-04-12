Розвідка Британії: Окупанти збудували три лінії оборони на Запоріжжі

Останніми тижнями російське військо продовжує будувати велику лінійну оборону у Запорізькій області на півдні України﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, росіяни облаштували три рівні оборонних зон приблизно на 120 км у цьому секторі. Вони складаються з передньої лінії передових бойових позицій, потім йдуть дві зони майже безперервної, складнішої оборони. Кожна — приблизно на 10-20 км за попередньою.

За даними британської розвідки, окупанти, ймовірно, доклали значних зусиль для зведення цих споруд, оскільки переконані, що Україна розглядає можливість атаки на Мелітополь.

Ймовірніше, за цей район відповідає Південне угруповання військ РФ, кажуть у міністерстві.