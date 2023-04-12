Макрон: В вопросе Тайваня Франция не должна быть "вассалом" США

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду в очередной раз не отказался от своих неоднозначных заявлений по Тайваню, подчеркнув, что союзничество с Соединенными Штатами не означает, что Париж является их "вассалом", сообщает Европейская правда.

Как пишет AFP, такое Макрон сказал на пресс-конференции в Амстердаме.

"Быть союзником не означает быть вассалом ... и не означает, что мы больше не имеем права думать самостоятельно. Франция поддерживает статус кво на Тайване, политику одного Китая и поиск мирного решения ситуации" , – подчеркнул французский президент.

Французский дипломатический источник, который в среду общался с журналистами, объяснил заявление Макрона стремлением Парижа быть "надежным" союзником Вашингтона, но не "последователем".

"Мы не являемся последователями Соединенных Штатов по простой причине, а именно – президент стремится к европейскому суверенитету. Мы союзники США – надежные, непоколебимые, преданные, и мы союзники, которые принимают собственные решения" , – подчеркнул источник.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Китай заявил журналистам, что Европа должна строить "стратегическую автономию", не подражать во всем США и не дать себя втянуть в "кризисы, которые не являются нашими".

Заявление Макрона подняло волну критики, дипломаты заговорили о вреде для Украины. Впрочем, французский президент не намерен извиняться за свои слова.