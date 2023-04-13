СБУ арестовала имущество Новинского на более чем 3,5 миллиарда

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили﻿ об аресте﻿ имущества подсанкционного олигарха Вадима Новинского, который причастен к пособничеству стране-агрессору.

В список заблокированных активов входят корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива. Общая сумма арестованного имущества составляет более 3,5 млрд грн, заявили в СБУ.

"Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский пытался перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур.

Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Сейчас, по материалам СБУ, Минюстом уже отменены незаконные действия регистраторов по ряду предприятий олигарха" , - подчеркнули в ведомстве.

"В ходе расследования установлено, что бизнесмен, после применения к нему персональных специальных экономических и других ограничительных санкций, осуществил перерегистрацию принадлежащих ему предприятий на подконтрольных лиц. Это иностранцы, которые имеют непосредственную связь с государством-агрессором" , - добавили в ОГП.

В СБУ также добавили, что в уголовном производстве по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), сотрудники СБУ провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживания фигурантов.