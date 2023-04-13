СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 мільярда

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про арешт майна підсанкційного олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума заарештованого майна становить понад 3,5 млрд. грн., заявили в СБУ.

"Встановлено, що, щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на кілька афілійованих комерційних структур.

Для реалізації угоди він залучив підконтрольних приватних нотаріусів та державних реєстраторів. Наразі, за матеріалами СБУ, Мін'юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха" , - наголосили у відомстві.

"У ході розслідування встановлено, що бізнесмен, після застосування до нього персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій, здійснив перереєстрацію підприємств, що належать йому, на підконтрольних осіб. Це іноземці, які мають безпосередній зв'язок з державою-агресором" , - додали в ОГП.

У СБУ також додали, що у кримінальному провадженні за ст. 111-2 (допомога державі-агресору), співробітники СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів.