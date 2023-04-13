Обновленный обзор AMarkets от аналитиков Traders Union

Брокерская компания, которую выбирает трейдер для сотрудничества, оказывает непосредственное влияние на его успех в торговле. Именно поэтому эксперты Traders Union регулярно исследуют рыночные предложения брокеров, анализируют их условия и репутацию, подробно изучают функционал, чтобы в результате предоставить трейдерам честную и объективную информацию.

Финансовые аналитики TU недавно опубликовали обновленный обзор брокера AMarkets, в котором раскрыли все его преимущества, недостатки и особенности функционирования платформы, чтобы помочь каждому трейдеру сделать собственные выводы относительно того, можно ли доверять этому брокеру свои средства или стоит поискать другого. По результатам исследования аналитиков TU, брокер AMarkets признан рекомендованным для сотрудничества.

Что нужно знать трейдеру об AMarkets

Прежде всего, AMarkets – это брокер для профессиональной торговли, рассказали в TU. Новичкам взаимодействие с данной компанией может показаться сложным, поскольку порог входа на платформе достаточно высокий. Однако опытные трейдеры найдут тут множество полезных инструментов и возможностей, которые помогут получить высокую прибыль. Подробнее об этом можно узнать из обзора брокера на сайте TU.

Компания имеет международный статус и десятки офисов в странах Евросоюза, а также бывшего СНГ. AMarkets известен на рынке с 2007 года и предоставляет финансовый сервис Европейского уровня, обеспечивает высокий уровень безопасности для защиты клиентских средств. Счет можно пополнять в таких популярных валютах, как USD, EUR и RUB.

AMarkets отличается привлекательной программой лояльности и бонусами. Так, трейдер, который зарегистрируется у брокера и верифицирует свой аккаунт, получит приветственный бонус на первый депозит, кэшбек, а также уникальное предложение торговать на демо-счете с возможностью затем перенести прибыль на реальный счет, то есть без риска собственными средствами, но с перспективой заработка!

Traders Union предлагают возможность зарегистрироваться у брокера по реферальной ссылке на своем сайте, тогда трейдер получит еще и дополнительный бонус от TU.

Торговые условия AMarkets

Чтобы начать торговлю с AMarkets, трейдеру нужно будет внести на свой счет минимальный депозит в размере от $100 или эквивалентную сумму в USD или RUB. Тем, кто предпочитает торговлю с кредитным плечом, предложен леверидж до 1:3000. Брокер известен своими узкими спредами и большим выбором торговых инструментов, среди которых валютные пары Форекс, активы фондовых и товарно-сырьевых рынков, а также криптовалюты.

Какого брокера посоветовали TU новичкам?

Как уже было сказано выше, Амаркетс является больше брокером для опытных трейдеров. Эксперты TU советуют новичкам попробовать свои силы на платформе Exness. Компания имеет такую же безупречную репутацию и комфортные торговые условия, но с той разницей, что имеет развернутую программу обучения и поддержки начинающих трейдеров. Минимальный депозит составляет $1. Exness – это онлайн-брокер, позволяющий торговать на рынках Forex и CFD. Компания была основана в 2008 году и имеет головной офис на Кипре.

Exness регулируется многими финансовыми организациями, включая Кипрскую комиссию по ценным бумагам и биржам (CySEC), Финансовую комиссию по международным финансовым услугам (IFSC) и Финансовую комиссию по сектору услуг (FSC) в Сейшелах.