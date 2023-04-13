Оновлений огляд AMarkets від аналітиків Traders Union

Брокерська компанія, яку трейдер обирає для співробітництва, має безпосередній вплив на його успіх у торгівлі. Саме тому експерти Traders Union регулярно досліджуть ринкові пропозиції брокерів, аналізують їх умови та репутацію, детально вивчають функціонал, щоб як результат надати трейдерам чесну та неупереджену інформацію.

Фінансові аналітики TU нещодавно опублікували оновлений огляд брокера AMarkets, в якому розкрили всі його переваги, недоліки та особливості функціонування платформи, щоб допомогти кожному трейдеру зробити власні висновки щодо того, чи довіряти цьому брокерові свої кошти, чи пошукати іншого. За результатами дослідження аналітиків TU, брокера AMarkets рекомендовано для співпраці.

Що потрібно знати трейдеру про AMarkets

Перш за все, AMarkets — це брокер для професійної торгівлі, розповіли у TU. Новачкам взаємодія з даною компанію може видатися складною, оскільки стартовий депозит на платформі досить високий. Однак досвідчені трейдери знайдуть для себе безліч корисних інструментів та можливостей, які допоможуть отримати високий прибуток. Які саме, детально описано в огляді брокера на сайті TU.

Компанія має міжнародний статус та десятки офісів у країнаї Євросоюза та колишнього СНД. AMarkets відомий на ринку з 2007 року, надає фінансовий сервіс Європейського рівня та потужні безпекові технології для захисту клієнтських коштів. Рахунок можна поповнювати за допомогою таких популярних валют як USD, EUR та RUB.

AMarkets має привабливу програму лояльності та бонуси. Так, трейдер, який зареєструється на платформі та верифікує свій акаунт, отримає вітальний бонус на перший депозит, кешбек, а також унікальну пропозицію торгувати на демо-рахунку з можливістю потім перенести прибуток на реальний рахунок, тобто без ризику для власних коштів, але з перспективою заробітку!

Traders Union пропонують можливість зареєструватися у брокера за реферальним посиланням на своєму сайті, тоді трейдер отримає ще й додатковий бонус від TU.

Торгові умови AMarkets

Щоб розпочати торгівлю з AMarkets, трейдеру потрібно буде внести на свій рахунок мінімальний депозит у розмірі від $100 або еквівалентну суму у USD або RUB. Тим, хто надає перевагу торгівлі з кредитним плечем, запропонований леверейдж до 1:3000. Брокер відомий своїми вузькими спредами та великим вибором торгівельних інструментів, серед яких власне валютні пари Форекс, активи фондових та товарно-сировинних ринків, а також криптовалюти.

Якого брокера порадили у TU новачкам?

Як вже було згадано вище, АМаркетс є більше брокером для професіоналів. Експерти TU радять новачкам спробувати свої сили на платформі Exness. Компанія має таку саму бездоганну репутацію та комфортні торгівельні умови, але з тією різницею, що має розгорнуту програму навчання та підтримки трейдерів-початківців. Мінімальний депозит - $1. Exness – це онлайн-брокер, який надає можливість торгувати на ринках Forex та CFD. Компанія була заснована у 2008 році і має головний офіс на Кіпрі.

Exness регулюється багатьма фінансовими організаціями, зокрема Кіпрську комісію з цінних паперів та бірж (CySEC), Фінансову комісію з міжнародних фінансових послуг (IFSC) та Фінансову комісію з сектору послуг (FSC) у Сейшелах.