СМИ: Европе придется вернуть России все замороженные активы

Еврокомиссия пришла к выводам, что власти ЕС после войны обязаны будут вернуть России замороженные на территории союза резервы Центробанка, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на обнародованный документ комиссии, который должен стать основой для переговоров с отдельными государствами ЕС.

Издание отмечает, что в ЕК пытаются извлечь выгоду из ситуации. Рассматривается возможность инвестировать российские деньги в европейские государственные облигации с доходностью 2,6% и, по крайней мере, предоставить Украине вырученные от этого проценты.

По словам ведомства, эта «чрезвычайная мера», вероятно, юридически возможна, особенно учитывая «грубые нарушения» Россией международного права.

По убеждению Комиссии риск потери денег очень низкий, однако убытки никогда нельзя исключать. В «худшем экстремальном сценарии» чиновники ожидают результат в минус четыре миллиарда евро. Как быть в таком случае, пока не ясно.

Помимо этого, со ссылкой на собственные источники, знакомые с планами властей Евросоюза, отмечает, что отследить размещение российских резервов за рубежом очень сложно.

Ранее сообщалось, что Евросоюз, Соединенные Штаты и другие союзники смогли заморозить около $300 млрд резервов ЦБ РФ.

Недавно Еврокомиссия предложила создать реестр запросов украинских граждан и организаций по выплате репараций со стороны России.