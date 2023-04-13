ЗМІ: Європі доведеться повернути Росії усі заморожені активи

Єврокомісія дійшла висновків, що влада ЄС після війни зобов’язана буде повернути Росії заморожені на території союзу резерви Центробанку, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Die Welt із посиланням на неоприлюднений документ комісії, який має стати основою для переговорів з окремими державами ЄС.

Видання зазначає, що в ЄК намагаються отримати вигоду із ситуації. Розглядається можливість інвестувати російські гроші в європейські державні облігації з дохідністю 2,6% і принаймні надати Україні виручені від цього відсотки.

За словами відомства, цей «надзвичайний захід», ймовірно, юридично можливий, особливо з огляду на «грубі порушення» Росією міжнародного права.

На переконання Комісії ризик втрати грошей дуже низький, однак збитки ніколи не можна виключати. У «найгіршому екстремальному сценарії» чиновники очікують результат у мінус чотири мільярди євро. Як бути в такому випадку, поки що не ясно.

Крім цього видання з посиланням на власні джерела, знайомі з планами влади Євросоюзу, зазначає, що відстежити розміщення російських резервів за кордоном дуже складно.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз, Сполучені Штати та інші союзники змогли заморозити приблизно $300 млрд резервів ЦБ РФ.

Нещодавно Єврокомісія запропонувала створити реєстр запитів українських громадян та організацій щодо виплат репарацій з боку Росії.