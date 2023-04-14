В TU рассказали, как получить бездепозитный бонус с выводом без пополнения на Форекс

Многие современные брокеры Форекс предлагают своим клиентам бездепозитный бонус (бездеп) за регистрацию. Это дополнительная денежная сумма, начисляемая брокером на счёт трейдера, чтобы тот мог вести торговлю на Форекс, не рискуя собственными средствами.

Эксперты Traders Union рассказали, как получить бездепозитный бонус с выводом без пополнения, чего ожидать от приветственных начислений и какие брокеры предлагают лучшие вознаграждения.

Почему никто не предоставляет бездепозитный бонус с выводом?

Бездепозитный бонус, который можно сразу же вывести — наверное, мечта каждого трейдера. К сожалению, она нереалистичная, так как бездеп — это промоакция, предлагаемая брокерами, чтобы привлечь трейдеров на свою платформу.

И если бы каждый трейдер, получив бонус, немедленно выводил эту сумму, мотивации торговать дальше у него бы не было. Он бы мог просто забрать эти деньги себе, а брокер бы терпел колоссальные убытки. Как правило, вывести можно те средства, которые были заработаны с использованием бонуса, но не само тело бонуса.

Торговля с бонусом происходит так: трейдер регистрируется у брокера, получает на счет бездепозитный приветственный бонус. Торгуя с использованием этой суммы, он не рискует потерять собственные средства, знакомится с функционалом платформы, изучает рынок вживую, а полученную прибыль может вывести. У каждой компании — разные условия отыгрыша приветственного бездепа. В Traders Union назвали компании с самыми лояльными бонусными условиями.

Какие брокеры дают бездепозитный приветственный бонус?

Бездеп с последующим выводом заработанной суммы можно получить в таких компаниях:

RoboForex. Всем новым трейдерам компания дает приветственный бонус в размере $30, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте брокера и верифицировать свои контактные данные (процесс быстрый и нетрудоемкий). Бонус не является бездепом в полной мере, так как пополнить счет все же придется, но этам сумма будет символической — всего $10. Бонусы доступны для центовых и стандартных счетов MT4 / MT5, прибыль можно выводить без ограничений.

Instaforex. Брокер дает $1000 на бонусный счет трейдерам, которые у него зарегистрируются. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте после регистрации. Возможен вывод только прибыли, тело бонуса не выводится. Частично выводить прибыль нельзя — только сумму полностью.

FBS. У брокера есть приветственная программа под названием Trader 100. Заключается она в том, что трейдеру дают бонус в размере $100 сразу после того, как будет верифицирован его номер телефона в соответствующем разделе личного кабинета. Проторговать нужно не менее 5 лотов. После этого заработанную прибыль можно вывести в сумме до 100 долларов.

Какие еще брокеры заслуживают внимания и готовы начислить бездепозитный бонус, можно узнать на официальном сайте TU.