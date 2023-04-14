У TU розповіли, як отримати бездепозитний бонус з виводом без поповнення на Форекс

Багато сучасних брокерів Forex пропонують своїм клієнтам бездепозитний бонус (бездеп) за реєстрацію. Це додаткова грошова сума, що нараховується брокером на рахунок трейдера, щоб той міг торгувати на Форекс, не ризикуючи власними коштами.

Експерти Traders Union розповіли, як отримати бездепозитний бонус з виводом без поповнення, чого очікувати від вітальних нарахувань та які брокери пропонують найкращі винагороди.

Чому ніхто не надає бездепозитний бонус із виведенням?

Бездепозитний бонус, який можна одразу ж вивести – мабуть, мрія кожного трейдера. На жаль, вона нереалістична, оскільки бездеп - це акція, запропонована брокерами, щоб залучити трейдерів на свою платформу.

І якби кожен трейдер, отримавши бонус, негайно виводив цю суму, мотивації торгувати далі він би не мав. Він би міг просто забрати ці гроші собі, а брокер би зазнав колосальних збитків. Як правило, можна вивести тільки ті кошти, які були зароблені з використанням бонусу, але не саме тіло бонусу.

Торгівля з бонусом відбувається так: трейдер реєструється у брокера, отримує на рахунок вітальний бездеп. Торгуючи з використанням цієї суми, він не ризикує втратити власні кошти, знайомиться з функціоналом платформи, вивчає ринок наживо, а отриманий прибуток може вивести. Кожна компанія має різні умови відіграшу вітального бездепа. У Traders Union назвали компанії з найлояльнішими бонусними умовами.

Які брокери пропонують бездепозитний вітальний бонус?

Бездеп із наступним виводом заробленої суми можна отримати у таких компаніях:

RoboForex. Всім новим трейдерам компанія дає вітальний бонус у розмірі $30, для цього необхідно зареєструватися на сайті брокера та верифікувати свої контактні дані (процес швидкий та простий). Бонус не є бездепом повною мірою, оскільки поповнити рахунок все ж таки доведеться, але ця сума буде символічною — всього $10. Бонуси доступні для центових та стандартних рахунків MT4/MT5, прибуток можна виводити без обмежень.

Instaforex. Брокер дає $1000 на бонусний рахунок трейдерам, які в нього зареєструються. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму після реєстрації. Можливе виведення тільки прибутку, тіло бонусу не виводиться. Частково виводити прибуток не можна лише суму повністю.

FBS. Брокер має вітальну програму під назвою Trader 100. Полягає вона в тому, що трейдеру дають бонус у розмірі $100 відразу після того, як буде верифікований його номер телефону у відповідному розділі особистого кабінету. Проторгувати потрібно щонайменше 5 лотів. Після цього зароблений прибуток можна вивести у сумі до 100 доларів.

Які ще брокери заслуговують на увагу і готові нарахувати бездепозитний бонус, можна дізнатися на офіційному сайті TU.