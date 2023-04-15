Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Процентные ставки по текущим и карточным счетам снижаются

С целью стимулировать клиентов переводить свои сбережения на срочные депозиты банки продолжают снижение процентных ставок по текущим и карточным счетам.

С 11 апреля Kredobank понизил процентную ставку по сберегательному счету со свободным доступом «Кишеня» до 6% годовых по картам, открытым в тарифах «Правильная карта», «Базовый», «Start» и т.д. и до 9% годовых по картам, открытым в рамках премиального пакета услуг «Craft Banking».

2. Unex Bank снизил комиссию за приобретение безналичной валюты

С 14 апреля Unex Bank снизил комиссию за приобретение безналичных долларов по курсу межбанковского валютного рынка с размещением на трехмесячном вкладе до 0,75%. Это означает, что результирующий курс покупки долларов США будет в районе 37,20 грн/$.

Условия покупки евро с дальнейшим размещением на депозите остались неизменными: как и ранее, комиссия составляет 1,3% от суммы в национальной валюте.

Ставка по депозитному вкладу составляет 0,01%.

3. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе повышением процентных ставок по депозитным вкладам отметились сразу несколько банков.

«Правексбанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 7,5 до 9,5% годовых;

на 6 месяцев – с 7,5 до 10% годовых;

на 9 месяцев - с 7,5 до 10% годовых.

«Банк Кредит Днепр» повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 17% годовых;

на 6 месяцев – с 16 до 17,5% годовых.

Также «Банк Кредит Днепр» повысил ставки по депозитам в долларах США на 3 и 6 месяцев с 0,10 до 0,80% годовых.

«МТБ Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 16% годовых;

на 6 месяцев – с 16,5 до 17% годовых;

на 9 месяцев – с 16 до 16,5% годовых;

на 12 месяцев – с 15,5 до 16% годовых.

«Таскомбанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 15 до 16% годовых;

на 6 месяцев – с 15,5 до 16% годовых.

Стоит отметить, что «Таскомбанк» уже второй раз за последний месяц повышает ставку по трехмесячному депозиту в гривне.

Кроме того, «Таскомбанк» повысил процентную ставку по трехмесячному депозиту в долларах США с 0,7 до 2% годовых.

Банк «Південний» повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 12 до 14% годовых;

на 6 месяцев – с 13,5 до 15% годовых.

Кроме того, банк «Південний» повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 0,75 до 1% годовых;

на 6 месяцев – с 1 до 1,5% годовых.

Банк «Креди Агриколь» повысил процентные ставки по депозитам в долларах США:

на 3 месяца – с 0,01 до 0,50% годовых;

на 6 месяцев – с 0,01 до 0,75% годовых;

на 12 месяцев – с 0,01 до 1% годовых.

4. «Банк Восток» выпустил новую карту с кешбэком

«Банк Восток» предложил своим клиентам новую карту с кешбэком. При этом маркетологи не стали сильно себя утруждать: новый продукт так и называется «Карта с кешбэком».

При расчетах с помощью данной карты банк обещает начислять в качестве кешбэка 0,7% от всех покупок в торговых сетях, но не более 1000 грн в месяц.

Кешбэк не начисляется только на:

- переводы, MCC: 4829, 6536, 6538;

- квази-кеш, МСС: 6050;

- снятие наличных, МСС: 6010 та 6011;

- оплату автостоянки грузового транспорта, МСС: 7511;

- операции через систему дистанционного банкинга «Банк Восток».

5. Mastercard и «Сильпо» запустили совместную акцию

Международная платежная система Mastercard предоставляет дополнительную 20%-ную скидку на товары, приобретаемые в интернет-магазине «Сильпо».

Чтобы получить скидку, надо сделать покупку акционных товаров на сайте shop.silpo.ua или в мобильном приложении «Сильпо» и рассчитаться картой Mastercard любого украинского банка. В этом случае к уже объявленной 20%-ной скидке на товары добавится еще 20% скидки за расчет картой Mastercard. Скидка действует только на доставку курьером, а оплата должна осуществляться через «Google Pay»/«Apple Pay» или кошелек «Masterpass», а не наличными или картой в момент получения заказа.

С полными правилами акции можно ознакомиться по ссылке﻿.

Акция действует с 13 по 26 апреля (включительно).